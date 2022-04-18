В Минобороны РФ назвали число потерь украинской армии
Ведомство также опубликовало поименные списки части убитых и раненых
Министерство обороны России впервые опубликовало персональные данные погибших и раненых военнослужащих украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников. Список относится к в/ч 3057 (
По данным Минобороны РФ, всего с
Кроме того, в ведомстве заявили, что располагают документами о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.
О российских потерях Минобороны последний раз рассказывало
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN заявил, что с
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