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Спецоперация на Украине

В Минобороны РФ назвали число потерь украинской армии

Ведомство также опубликовало поименные списки части убитых и раненых

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Раньше Минобороны называло только приблизительные потери с украинской стороны

Раньше Минобороны называло только приблизительные потери с украинской стороны

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Министерство обороны России впервые опубликовало персональные данные погибших и раненых военнослужащих украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников. Список относится к в/ч 3057 (12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого), которая базировалась в Мариуполе. Данные приведены на 29 марта 2022 года.

По данным Минобороны РФ, всего с 24 февраля потери украинской стороны составили 23 367 человек.

Кроме того, в ведомстве заявили, что располагают документами о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

О российских потерях Минобороны последний раз рассказывало 25 марта. Тогда сообщалось о 1351 погибшем и 3825 раненых. Число убитых украинских военных тогда оценивали в 14 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью CNN заявил, что с 24 февраля погибли от 2500 до 3000 украинских военных, еще около 10 тысяч получили ранения.

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Специальная операция на Украине длится с 24 февраля, в этот день Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале наступления. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. Подробности конфликта мы собираем в ежедневной онлайн-хронике.

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