В Минобороны РФ назвали число потерь украинской армии

Министерство обороны России впервые опубликовало персональные данные погибших и раненых военнослужащих украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников. Список относится к в/ч 3057 ( 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого), которая базировалась в Мариуполе. Данные приведены на 29 марта 2022 года.



По данным Минобороны РФ, всего с 24 февраля потери украинской стороны составили 23 367 человек.



Кроме того, в ведомстве заявили, что располагают документами о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.