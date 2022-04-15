Путин стал зарабатывать больше. Кремль показал декларацию президента о доходах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка — 218,5 миллиона рублей. Самым богатым министром третий год подряд становится глава Минпромторга Денис Мантуров, он задекларировал 704,7 миллиона рублей.