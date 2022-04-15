Путин стал зарабатывать больше. Кремль показал декларацию президента о доходах
Глава государства отчитался и об имуществе
На сайте Кремля появились официальные сведения о доходах президента России за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в прошлом году
В собственности Владимира Путина в течение многих лет остается квартира площадью 77 квадратных метров, гараж в 18 квадратов, две «Волги», «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».
Кроме того, в пользовании президента находится квартира площадью 153,7 квадратного метра и место под гаражом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка — 218,5 миллиона рублей. Самым богатым министром третий год подряд становится глава Минпромторга Денис Мантуров, он задекларировал 704,7 миллиона рублей.