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Путин стал зарабатывать больше. Кремль показал декларацию президента о доходах

Глава государства отчитался и об имуществе

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Доходы президента выросли по сравнению с 2021 годом

Доходы президента выросли по сравнению с 2021 годом

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На сайте Кремля появились официальные сведения о доходах президента России за 2021 год. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в прошлом году 10 202 616 рублей. При этом годом ранее доход главы государства составил 9 994 692 рубля.

В собственности Владимира Путина в течение многих лет остается квартира площадью 77 квадратных метров, гараж в 18 квадратов, две «Волги», «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Кроме того, в пользовании президента находится квартира площадью 153,7 квадратного метра и место под гаражом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка — 218,5 миллиона рублей. Самым богатым министром третий год подряд становится глава Минпромторга Денис Мантуров, он задекларировал 704,7 миллиона рублей.

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