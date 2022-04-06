«Найти замену партии вряд ли удастся»: что политологи говорят о смерти Жириновского и будущем ЛДПР

В среду, 6 апреля, умер Владимир Вольфович Жириновский. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всё, что известно о смерти Жириновского, мы собираем в онлайн-репортаже. Российские политологи прокомментировали смерть лидера ЛДПР, оценили его роль в политической жизни страны и объяснили, что ждет его партию дальше.
Олег Матвейчев, политолог:
— На политической системе в краткосрочной перспективе [смерть Владимира Жириновского] никак не отразится. А на партию повлияет сейчас, потому что нет яркого лидера, замены. Есть несколько фигур, вроде Нилова, Слуцкого, которые являются довольно яркими политиками, но уровня внутриполитического: их знает политический класс в стране, но не 140 миллионов человек. И вряд ли узнают, потому что уровень харизмы и политических талантов с Жириновским не сравнить.
Есть вопросы имущественные у партии, потому что он [Владимир Жириновский] многие имущественные вопросы контролировал сам, и предстоит разобраться с этим имуществом. Партия ЛДПР либо должна влиться или слиться с другой партией вместе, или найти какие-то яркие фигуры, которые уже имеют всероссийскую известность. Найти новое лицо партии и попытаться открыть второе дыхание.
Если партийные функционеры будут бороться за свое место под солнцем, никого не будут приглашать или тем более ни с кем объединяться не захотят, то партия будет без Жириновского стагнировать и возможно уйдет из политической сцены. А в 2024 году это может привести к изменению политического ландшафта и в Госдуме, и во всей российской политической системе.
Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки:
— Это была целая эпоха в политической жизни России. Он был таким политическим предпринимателем, который, благодаря своим контактам, своим различным связям и определенной активности, смог удерживаться в политической жизни России на протяжении очень долго времени — свыше 30 лет.
Аббас Галлямов, политолог:
— ЛДПР была партией одного человека без идеологии, ничего хорошего ее не ждет. Избиратели партии — по сути поклонники творческого, актерского таланта Жириновского, он гениальный политический актер был.
Там есть несколько неплохих персонажей, которые смотрятся на фоне других политиков неплохо. Но удержать электорат Жириновского вряд ли получится. Партия, может, и не развалится, но точно не преодолеет пятипроцентный барьер на следующих выборах, только если Кремль не бросит все силы на помощь. Но я не думаю, что они будут это делать — им бы «Единую Россию» спасти. Ничего принципиально не изменится, ЛДПР — нишевая партия и не играла большой политической роли.
Впервые слухи о смерти Владимира Жириновского появились днем 25 марта. СМИ опубликовали новости о смерти Жириновского, ссылаясь на информацию сенатора Александра Пронюшкина. В Госдуме и Минздраве слухи опровергли, а в ЛДПР заявили о желании наказать всех, кто распространил ложную информацию.
6 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что известный политик умер. Информацию подтвердили и в ЛДПР. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Жириновского.