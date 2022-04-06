«Найти замену партии вряд ли удастся»: что политологи говорят о смерти Жириновского и будущем ЛДПР

В среду, 6 апреля, умер Владимир Вольфович Жириновский. О смерти политика сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всё, что известно о смерти Жириновского, мы собираем в онлайн-репортаже. Российские политологи прокомментировали смерть лидера ЛДПР, оценили его роль в политической жизни страны и объяснили, что ждет его партию дальше.

Олег Матвейчев, политолог:

— На политической системе в краткосрочной перспективе [смерть Владимира Жириновского] никак не отразится. А на партию повлияет сейчас, потому что нет яркого лидера, замены. Есть несколько фигур, вроде Нилова, Слуцкого, которые являются довольно яркими политиками, но уровня внутриполитического: их знает политический класс в стране, но не 140 миллионов человек. И вряд ли узнают, потому что уровень харизмы и политических талантов с Жириновским не сравнить.

