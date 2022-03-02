2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняПолиция не дала провести марш за спецоперацию
Все новости
Все новости

Новосибирская полиция не позволила провести марш в поддержку спецоперации на Украине

На акцию от имени казачества зазывал сотрудник Новосибирской митрополии

7 862
167Обсудить

Поделиться

Акция в поддержку русской армии не продлилась и получаса

Акция в поддержку русской армии не продлилась и получаса

Поделиться

Группа новосибирцев 2 марта попыталась провести акцию в поддержку действий российских военных на Украине и в защиту жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на площади Ленина. Их шествие было пресечено силовиками, едва успев начаться. На акцию от имени казачества зазывал сотрудник Новосибирской митрополии, среди участников на ней присутствовал бывший заммэра Новосибирска Данияр Сафиуллин. Подробности — в фоторепортаже НГС.

— Срочная информация от казачества Новосибирска! Сегодня в 15:00 на площади Ленина состоится марш солидарности армии и народа. Прошу максимально откликнуться и принять участие в мероприятии, — такой пост за несколько часов до акции был опубликован на странице руководителя отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством Дмитрия Полушина (на момент публикации запись удалена, скрин имеется в распоряжении редакции).

К 14:30 к площади Ленина были стянуты силы правопорядка. Корреспондент НГС насчитал не менее двух десятков машин: большинство легковых и несколько автозаков.

Легковые машины припарковали у мэрии Новосибирска

Легковые машины припарковали у мэрии Новосибирска

Поделиться

Автозаки недалеко на Красном проспекте

Автозаки недалеко на Красном проспекте

Поделиться

Полиция ждала участников акции

Полиция ждала участников акции

Поделиться

Люди начали собираться около выхода из метро на площади Ленина. Корреспонденту НГС удалось задать вопрос о том, что заставило их выйти сегодня на акцию, примерно половине присутствующих. Они признавались, что пришли по просьбе или указанию руководства, но большинство поддерживает действия российских властей на Украине.

Мужчина справа считает, что российские военные действуют слишком мягко на Украине

Мужчина справа считает, что российские военные действуют слишком мягко на Украине

Поделиться

Участники шествия прошагали менее ста метров

Участники шествия прошагали менее ста метров

Поделиться

На выходе из метро желающим раздавали бумажные георгиевские ленты

На выходе из метро желающим раздавали бумажные георгиевские ленты

Поделиться

Само шествие было недолгим: от одного выхода из метро на площади Ленина до другого. Подходя к выходу из метро со стороны Орджоникидзе, участники собрались, чтобы пообщаться. К ним подошли полицейские и сообщили о недопустимости проведения публичных мероприятий из-за постановления губернатора Новосибирской области.

Полицейских прибыло намного больше желающих принять участие в шествии

Полицейских прибыло намного больше желающих принять участие в шествии

Поделиться

Они объясняли пришедшим о недопустимости проведения публичных мероприятий из-за постановления губернатора Новосибирской области

Они объясняли пришедшим о недопустимости проведения публичных мероприятий из-за постановления губернатора Новосибирской области

Поделиться

— Девушки и ребята, спасибо! Расходитесь, возвращайтесь на работу! — сказал остальным присутствующим Данияр Сафиуллин, с которым здоровались полицейские.

Данияр Сафиуллин — бывший заместитель мэра Новосибирска и экс-начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации Новосибирской области, также он возглавлял ранее и Сибирский региональный центр МЧС

Данияр Сафиуллин — бывший заместитель мэра Новосибирска и экс-начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации Новосибирской области, также он возглавлял ранее и Сибирский региональный центр МЧС

Поделиться

Сафиуллин — единственный из собеседников журналиста НГС, кто заявил, что пришел по своей воле.

Предложение Сафиуллина разойтись участники шествия восприняли с явным энтузиазмом, поспешив обратно на работу

Предложение Сафиуллина разойтись участники шествия восприняли с явным энтузиазмом, поспешив обратно на работу

Поделиться

— Меня лично заставило на улицу сегодня следующее. Есть люди, которые против специальной военной операции. А мы за то, чтобы нам ничего со стороны Украины и объединенного Запада не угрожало! Мы за то, чтобы у нас был здесь мир, мы говорили на своем языке, а наши братья-славяне спокойно перемещались. И мы против, что сегодня делают как эксперимент над мартышками на Украине, — сказал журналисту НГС Сафиуллин.

Перед площадью Ленина какие-то вандалы выразили несогласие с позицией участников сегодняшней акции

Перед площадью Ленина какие-то вандалы выразили несогласие с позицией участников сегодняшней акции

Поделиться

Сотрудники остались патрулировать площадь

Сотрудники остались патрулировать площадь

Поделиться

Акция длилась не более получаса и обошлась без задержаний и стычек с правоохранителями. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно ответить, поступала ли заявка на проведении публичного мероприятия на площади Ленина 2 марта.

До этого несколько дней в Новосибирске проходили несанкционированные властями антивоенные акции. Их участники отказывались подчиниться сотрудникам полиции и разойтись, в результате всё заканчивалось задержаниями — от 10 до 20 человек в разные дни.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ16
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

политикаУкраина: последние новости на сегоднявоенная спецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter