Новосибирская полиция не позволила провести марш в поддержку спецоперации на Украине

Группа новосибирцев 2 марта попыталась провести акцию в поддержку действий российских военных на Украине и в защиту жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на площади Ленина. Их шествие было пресечено силовиками, едва успев начаться. На акцию от имени казачества зазывал сотрудник Новосибирской митрополии, среди участников на ней присутствовал бывший заммэра Новосибирска Данияр Сафиуллин. Подробности — в фоторепортаже НГС.
— Срочная информация от казачества Новосибирска! Сегодня в 15:00 на площади Ленина состоится марш солидарности армии и народа. Прошу максимально откликнуться и принять участие в мероприятии, — такой пост за несколько часов до акции был опубликован на странице руководителя отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством Дмитрия Полушина (на момент публикации запись удалена, скрин имеется в распоряжении редакции).
К 14:30 к площади Ленина были стянуты силы правопорядка. Корреспондент НГС насчитал не менее двух десятков машин: большинство легковых и несколько автозаков.
Люди начали собираться около выхода из метро на площади Ленина. Корреспонденту НГС удалось задать вопрос о том, что заставило их выйти сегодня на акцию, примерно половине присутствующих. Они признавались, что пришли по просьбе или указанию руководства, но большинство поддерживает действия российских властей на Украине.
Само шествие было недолгим: от одного выхода из метро на площади Ленина до другого. Подходя к выходу из метро со стороны Орджоникидзе, участники собрались, чтобы пообщаться. К ним подошли полицейские и сообщили о недопустимости проведения публичных мероприятий из-за постановления губернатора Новосибирской области.
— Девушки и ребята, спасибо! Расходитесь, возвращайтесь на работу! — сказал остальным присутствующим Данияр Сафиуллин, с которым здоровались полицейские.
Сафиуллин — единственный из собеседников журналиста НГС, кто заявил, что пришел по своей воле.
— Меня лично заставило на улицу сегодня следующее. Есть люди, которые против специальной военной операции. А мы за то, чтобы нам ничего со стороны Украины и объединенного Запада не угрожало! Мы за то, чтобы у нас был здесь мир, мы говорили на своем языке, а наши братья-славяне спокойно перемещались. И мы против, что сегодня делают как эксперимент над мартышками на Украине, — сказал журналисту НГС Сафиуллин.
Акция длилась не более получаса и обошлась без задержаний и стычек с правоохранителями. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно ответить, поступала ли заявка на проведении публичного мероприятия на площади Ленина 2 марта.
До этого несколько дней в Новосибирске проходили несанкционированные властями антивоенные акции. Их участники отказывались подчиниться сотрудникам полиции и разойтись, в результате всё заканчивалось задержаниями — от 10 до 20 человек в разные дни.
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. В этом онлайне мы рассказываем о том, что происходит на российско-украинской границе, и о том, как мир реагирует на эти события.