Новосибирская полиция не позволила провести марш в поддержку спецоперации на Украине

Группа новосибирцев 2 марта попыталась провести акцию в поддержку действий российских военных на Украине и в защиту жителей Донецкой и Луганской Народных Республик на площади Ленина. Их шествие было пресечено силовиками, едва успев начаться. На акцию от имени казачества зазывал сотрудник Новосибирской митрополии, среди участников на ней присутствовал бывший заммэра Новосибирска Данияр Сафиуллин. Подробности — в фоторепортаже НГС.



— Срочная информация от казачества Новосибирска! Сегодня в 15:00 на площади Ленина состоится марш солидарности армии и народа. Прошу максимально откликнуться и принять участие в мероприятии, — такой пост за несколько часов до акции был опубликован на странице руководителя отдела Новосибирской митрополии по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством Дмитрия Полушина (на момент публикации запись удалена, скрин имеется в распоряжении редакции).