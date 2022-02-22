«Дурдом»: психиатрическая бригада приехала за депутатом на сессию районного совета в Новосибирской области

— Коваленко — самовыдвиженец, после избрания ни к каким фракциям не примыкал. Я веду хронологию всех сессий совета депутатов на своем канале, вы можете убедиться, что на каждом заседании Коваленко выступает с конструктивной критикой и замечаниями. Также выступает с собственными инициативами, это самый активный член совета депутатов. Так и должен работать любой народный избранник, — убежден Астафьев.

