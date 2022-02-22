«Дурдом»: психиатрическая бригада приехала за депутатом на сессию районного совета в Новосибирской области

Депутат Совета депутатов Колыванского района Алексей Астафьев выложил на свой YouTube-канал видеозапись забавного казуса с последней сессии, прошедшей 19 февраля. В разгар обсуждения очередного вопроса в зал вошла психиатрическая бригада, чтобы принудительно госпитализировать депутата-самовыдвиженца Виктора Коваленко.
— У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания, — сказала врач, вызвав смех колыванских депутатов.
Коваленко поехать в психдиспансер отказался, пригрозив медикам судом. Те передали ему бумаги и ретировались. Среди этих бумаг и было «согласие на госпитализацию», якобы подписанное женой депутата. Сама же Любовь Коваленко заявила НГС, что ничего не подписывала.
— Подпись на согласии стоит не моя, всё это фикция! Мой муж приложит это «согласие» к заявлению в Следственный комитет, чтобы те, кто организовали этот дурдом, понесли наказание! — заявила Любовь Коваленко.
Сам депутат подтвердил НГС свое намерение обратиться в СК по данному факту, от дальнейших комментариев отказался, сославшись на занятость: сегодня у него день рождения.
Выложивший видео депутат Алексей Астафьев считает произошедшее провокацией.
— Коваленко — самовыдвиженец, после избрания ни к каким фракциям не примыкал. Я веду хронологию всех сессий совета депутатов на своем канале, вы можете убедиться, что на каждом заседании Коваленко выступает с конструктивной критикой и замечаниями. Также выступает с собственными инициативами, это самый активный член совета депутатов. Так и должен работать любой народный избранник, — убежден Астафьев.
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