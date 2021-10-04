Известный якутский шаман попал в Новосибирскую психиатрическую больницу

Как сообщает адвокат на своей странице в фейсбуке, дело о принудительном лечении шамана началось в феврале 2021 года после того, как он в третий раз собирался пойти на Москву.

— После того как Габышев не явился на очередной прием к врачу, к нему пришли сотрудники полиции и принудительно отвезли его в психдиспансер. Дома у шамана были взломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много пятен, похожих на кровь, самого Сашу вывели с забинтованной головой, на мягкие ткани наложили два шва, — пишет адвокат.

Якутский суд принял решение о принудительном лечении Александра Габышева в начале 2021 года. Всё это время шаман находился в СИЗО до вступления постановления суда в силу. Как сообщает адвокат Александра Габышева, его сестра 26 сентября пришла к нему на свидание в СИЗО, и там ей сообщили, что он отправлен лечиться.

— Я в ближайшие дни прилечу в Новосибирск и поеду в больницу, — рассказал НГС адвокат Алексей Прянишников.



Полное название больницы — Федеральное казенное учреждение «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением». Главный врач больницы — Владимир Дресвянников. Как сообщается на сайте больницы, это одна из восьми имеющихся в России психиатрических больниц федерального подчинения, единственная за Уралом, предназначенная для принудительного лечения (по решению суда) психически больных лиц мужского пола, совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя или других лиц и требующих постоянного и интенсивного наблюдения.