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Известный якутский шаман попал в Новосибирскую психиатрическую больницу

Адвокат шамана Алексей Прянишников собирается прилететь в Новосибирск

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Александр Габышев (слева) попал в новосибирскую психбольницу. Справа его адвокат — Александр Прянишников

Александр Габышев (слева) попал в новосибирскую психбольницу. Справа его адвокат — Александр Прянишников

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Якутского шамана Александра Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу № 3. Об этом сообщил адвокат шамана Алексей Прянишников.

— Мы получили от врио начальника СИЗО № 1 Якутска письменный ответ на наш запрос о месте принудительного лечения якутского шамана Александра Габышева. Согласно ему, Александра направили в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, — пишет в социальной сети «Фейсбук» Алексей Прянишников.

Александр Габышев был направлен в психиатрическую больницу 25 сентября

Александр Габышев был направлен в психиатрическую больницу 25 сентября

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Якутский шаман Александр Габышев собрался пойти на Москву «изгонять Путина» в 2019 году. В сентябре 2019 года после иска за неповиновение полицейским его делом занялся адвокат Алексей Прянишников.

Как сообщает адвокат на своей странице в фейсбуке, дело о принудительном лечении шамана началось в феврале 2021 года после того, как он в третий раз собирался пойти на Москву.

— После того как Габышев не явился на очередной прием к врачу, к нему пришли сотрудники полиции и принудительно отвезли его в психдиспансер. Дома у шамана были взломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много пятен, похожих на кровь, самого Сашу вывели с забинтованной головой, на мягкие ткани наложили два шва, — пишет адвокат.

Якутский суд принял решение о принудительном лечении Александра Габышева в начале 2021 года. Всё это время шаман находился в СИЗО до вступления постановления суда в силу. Как сообщает адвокат Александра Габышева, его сестра 26 сентября пришла к нему на свидание в СИЗО, и там ей сообщили, что он отправлен лечиться.

— Я в ближайшие дни прилечу в Новосибирск и поеду в больницу, — рассказал НГС адвокат Алексей Прянишников.

Полное название больницы — Федеральное казенное учреждение «Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением». Главный врач больницы — Владимир Дресвянников. Как сообщается на сайте больницы, это одна из восьми имеющихся в России психиатрических больниц федерального подчинения, единственная за Уралом, предназначенная для принудительного лечения (по решению суда) психически больных лиц мужского пола, совершивших общественно опасные деяния и представляющих по своему психическому состоянию особую опасность для себя или других лиц и требующих постоянного и интенсивного наблюдения.

Адвокат попросил людей, которым неравнодушна судьба Александра, не звонить в больницу.

— Огромная просьба не атаковать больницу звонками и не создавать нервозность, потому что это всё в итоге скажется на нашей работе, на нашем общении с администрацией и с ним самим. Там уже начали названивать все кому не лень, — попросил Алексей Прянишников.

Шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме. Новосибирец Константин Ерёменко написал портрет шамана. Портрет он продал с аукциона за 23 тысячи рублей.

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