«Медики не выезжали на сессию»: Минздрав НСО опроверг причастность к попытке госпитализации депутата

Минздрав Новосибирской области выступил с официальным заявлением в связи с публикациями СМИ о попытке принудительной госпитализации колыванского районного депутата Виктора Коваленко прямо с сессии.
— Врачи государственной психиатрической службы к колыванскому депутату не выезжали. Психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет, — заявили в Минздраве.
Напомним, на минувшую сессию совета депутатов Колыванского района заявилась психиатрическая бригада, чтобы отправить самовыдвиженца на обследование якобы с согласия его супруги.
— У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания, — сказала врач, вызвав смех колыванских депутатов. Женщина представилась сотрудницей областной психиатрической больницы.
В Минздраве НСО заявили, что в регионе нет медицинской организации с названием «Областная психиатрическая больница».
— Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница
Сам депутат заявил о намерении обратиться в СК по данному инциденту, супруга Виктора Коваленко заявила НГС, что якобы подписанное ею согласие на госпитализацию мужа — фейк.