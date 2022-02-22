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«Медики не выезжали на сессию»: Минздрав НСО опроверг причастность к попытке госпитализации депутата

Ранее депутата едва не увезли в психбольницу с сессии совета Колыванского района

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В Минздраве заявили, что появившиеся на сессии совета депутатов Колыванского района медики не имеют отношения к психиатрической службе

В Минздраве заявили, что появившиеся на сессии совета депутатов Колыванского района медики не имеют отношения к психиатрической службе

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Минздрав Новосибирской области выступил с официальным заявлением в связи с публикациями СМИ о попытке принудительной госпитализации колыванского районного депутата Виктора Коваленко прямо с сессии.

— Врачи государственной психиатрической службы к колыванскому депутату не выезжали. Психиатрическая служба Новосибирской области к данному инциденту отношения не имеет, — заявили в Минздраве.

Напомним, на минувшую сессию совета депутатов Колыванского района заявилась психиатрическая бригада, чтобы отправить самовыдвиженца на обследование якобы с согласия его супруги.

— У нас вызов поступил на Коваленко Виктора Петровича. Поступила жалоба, что данный гражданин оказывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об освидетельствовании без его согласия. У мужчины есть признаки психиатрического заболевания, — сказала врач, вызвав смех колыванских депутатов. Женщина представилась сотрудницей областной психиатрической больницы.

В Минздраве НСО заявили, что в регионе нет медицинской организации с названием «Областная психиатрическая больница».

— Медицинскую помощь по психиатрическому профилю оказывает государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3. Во-вторых, у психиатрической больницы нет собственной выездной службы. Подобные вызовы обслуживают специализированные психиатрические бригады скорой медицинской помощи. На сессию совета депутатов Колыванского района сотрудники отделения скорой помощи Колыванской ЦРБ, как и медики станции скорой помощи Новосибирска, не выезжали, — добавили в Минздраве.

Сам депутат заявил о намерении обратиться в СК по данному инциденту, супруга Виктора Коваленко заявила НГС, что якобы подписанное ею согласие на госпитализацию мужа — фейк.

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