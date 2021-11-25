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Депутата Госдумы лишили неприкосновенности: Генпрокуратура хочет наказать его за убийство лося

Валерий Рашкин настаивает, что стал жертвой провокации

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Депутата Валерия Рашкина задержали в конце октября

Депутата Валерия Рашкина задержали в конце октября

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Госдума проголосовала за снятие неприкосновенности с депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина. Ранее с таким запросом обратилась Генпрокуратура после того, как 29 октября депутата задержали в Лысогорском районе Саратовской области с тушей лося в багажнике. Рашкин утверждал, что нашел его, однако позже признался, что убил животное, но по ошибке, приняв его за кабана. Он также заявлял, что был уверен в законности охоты, полагая, что у людей, пригласивших его, есть лицензия на отстрел животных.

Согласно представлению Генпрокуратуры, Рашкина планируется привлечь к ответственности за незаконную охоту по части 2 статьи 258 УК — с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившую особо крупный ущерб. Санкции статьи предполагают штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

За снятие неприкосновенности с Рашкина проголосовал 341 депутат, 55 — против, двое воздержались. Также Госдума одобрила лишение неприкосновенности по административному делу — за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения. В офисах КПРФ, которые связаны с Валерием Рашкиным, теперь смогут провести обыски, а его самого отправить под арест.

Сам депутат считает, что стал жертвой провокации. Он также заявил, что прежде «не замечал такое внимание ФСБ к браконьерам, у которых изымаются сотни килограммов лап и губ животных». В партии КПРФ считают, что Валерий Рашкин «встраивается в колонну лиц, подвергнутых политическим преследованиям».

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Госдума РФКПРФнезаконная охотаВалерий Рашкин
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