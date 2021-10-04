Сергей Цукарь назначен министром цифрового развития и связи НСО
Новым министром цифрового развития и связи Новосибирской области стал Сергей Цукарь. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Андрей Травников.
Как указано на сайте министерства, Сергей Цукарь назначен министром 4 октября. С августа по октябрь 2021 года Сергей Цукарь был исполняющим обязанности министра.
Сергей Цукарь родился 8 октября 1990 года в городе Новосибирске. В 2012 году окончил СИУ РАНХиГС по специализации «информационные технологии в сфере государственного и муниципального управления».
С 2012 года по 2018 год работал на разных должностях в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. С марта 2018 года по август 2019 года в должности заместителя руководителя департамента отвечал за реализацию проектов по построению электронного правительства и отраслевую информатизацию в Новосибирской области.
В сентябре 2019 года назначен заместителем министра цифрового развития и связи Новосибирской области.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Бывший министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов сейчас работает руководителем департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития России.
В Министерстве цифровой экономики НСО с Анатолием Дюбановым попрощались этим летом.
Анатолия Дюбанова можно назвать долгожителем: в правительстве он работал с 2010 года, переместившись с должности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий на пост министра цифрового развития региона. И вот спустя два года после укрепления своих позиций в правительстве Анатолий Дюбанов по собственному желанию слагает с себя министерские полномочия, пообещав, что свою работу продолжит, но уже в федеральном правительстве.
НГС рассказывал, чем отметился за долгие годы работы экс-министр, в какие скандалы был вовлечен, а также сколько зарабатывал и какой недвижимостью владел. Например, так выглядит его загородная усадьба.