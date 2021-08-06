Экс-министр из НСО Анатолий Дюбанов получил новую работу в Москве — кем он сейчас будет работать

Бывший министр цифрового развития Новосибирской области назначен руководителем департамента развития цифровой экономики Министерства экономического развития России.
Документ о назначении на должность Анатолия Дюбанова был подписан 5 августа. Об этом корреспонденту НГС сообщили в приемной заместителя министра Владислава Федулова.
В Министерстве цифровой экономики НСО с Анатолием Дюбановым попрощались также 5 августа, сообщил НГС источник. О том, что Дюбанов покидает пост стало известно в понедельник, 2 августа.
Анатолия Дюбанова можно назвать долгожителем: в правительстве он работал с 2010 года, переместившись с должности руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий на пост министра цифрового развития региона. И вот спустя два года после укрепления своих позиций в правительстве Анатолий Дюбанов по собственному желанию слагает с себя министерские полномочия, пообещав, что свою работу продолжит, но уже в федеральном правительстве.
Корреспондент НГС Ксения Лысенко вспомнила, чем отметился за долгие годы работы экс-министр, в какие скандалы был вовлечен, а также сколько зарабатывал и какой недвижимостью владел.