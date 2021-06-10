Структуры Навального признали экстремистскими. Что это значит и что будет тем, кто их поддерживал?

Вчера суд признал структуры, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, экстремистскими организациями. В апреле об этом попросила прокуратура, вчерашнее закрытое заседание длилось 12 часов, а решение судья принял всего за 20 минут. С момента вынесения судебного решения Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны в России НКО-иноагентами. — Прим. ред.) и штабы Навального должны быть ликвидированы.
Почему организации признали экстремистскими?
Официальную позицию обвинения после суда озвучил представитель прокуратуры Москвы Алексей Жафяров:
— Было установлено, что указанные организации не только целенаправленно распространяли информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий и общественных движений, но и совершали экстремистские преступления и правонарушения. Также данные организации регулярно организовывали несанкционированные публичные мероприятия, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками. Особо следует отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних.
Почему судебное заседание закрыли?
Официально — из-за того что в деле были сведения, связанные с государственной тайной. Это следует из определения судьи, которое он вынес, ознакомившись с иском прокуратуры. При этом ФБК и иным административным ответчикам ознакомиться с иском не дали — истец просто не направил им экземпляр.
— Поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», — заявила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. — Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства РФ.
Суд разъяснил лицам, участвующим в деле, что ознакомиться с материалами дела можно будет только в спецчасти Московского городского суда. При этом допуск к государственной тайне могут получить только обладатели статуса адвоката, то есть даже не руководители организации.
Во время вчерашнего заседания юристы «Команды 29», которые представляли сторону ответчика в суде, ходатайствовали о том, чтобы суд им разъяснил, могут ли представители ФБК, имеющие доступ к государственной тайне, раскрыть содержание иска и части приложений к нему, имеющих гриф секретности, руководству ФБК. Но ходатайство не удовлетворили, так что пока неясно, смогут ли руководители организации узнать все детали суда.
По словам лидера «Команды 29» Ивана Павлова, причина засекречивания дела и проведения закрытого слушания — «человеческий стыд, который был у тех лиц, которые не хотели, чтобы их имя светилось среди тех, кто фабриковал это дело».
Что теперь нельзя штабам?
Распространять любую информацию, совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать митинги и акции. Имущество организаций будет передано в государственную собственность.
В постановлении суда указано, что решение о ликвидации подлежит немедленному исполнению, то есть сразу после оглашения. Защита, впрочем, намерена обжаловать приговор.
Их сотрудников теперь не пустят на выборы?
Не только сотрудников, но и сторонников — тех, кто «причастен к деятельности» экстремистских организаций: помогал донатом, консультациями, выражал поддержку высказываниями, в том числе в интернете, и предоставлял «иную помощь». Причастность к деятельности устанавливает суд.
Сторонникам запрещено выставлять свои кандидатуры на выборы любого уровня — ограничение распространяется на всех людей, которые хотя бы раз в течение года до признания организации экстремистской и ее запрета тем или иным образом были причастны ее деятельности. Оно действует в течение трех лет.
Руководители структур Навального не смогут избираться на выборах до лета 2026 года, а также учреждать в России некоммерческие организации, общественные и религиозные объединения.
Их расследования удалят из Сети?
— После вступления решения в силу материалы (расследования, статьи, видео) либо будут внесены в список экстремистских материалов, и тогда их распространение — это административка. Либо за распространение этих материалов будут привлекать как участников, это уже уголовное преследование, — рассуждает юрист Юлия Федотова.
Также признание штабов и ФБК экстремистскими даст для Роскомнадзора возможность требовать от площадок удалять экстремистские материалы.
— Они сейчас каким образом будут поступать. Раз организация, которая выпускала эти расследования, признана экстремистской, то вся ее деятельность подлежит запрету. И они будут к ютьюбу обращаться, к «Гуглу». Будут требовать удалять ролики и каналы, — объясняет юрист Роман Морозов. — Весь государственный аппарат займется зачисткой информационного пространства.
Если же условный YouTube откажется удалить материал, то это будет основанием для блокировки или для замедления, как это было в мае с «Твиттером».
Что же касается распространения материалов штабов и ФБК в соцсетях, то и тут эксперт дает весьма негативный прогноз. По мнению эксперта, это может привести к массовым делам против сторонников Навального.
— Начнется охота на ведьм, только еще более широкомасштабная. Каждый на себе это почувствует, потому что многие у себя размещали материалы Навального. Все эти вещи уже фиксировались центрами Э. Они этим и раньше занимались, только сейчас это будет основано на законе, — говорит Морозов.
А если я выйду в футболке с надписью про Навального, меня накажут?
— Изображение самого Навального не является символикой его штабов или ФБК. Это символика его самого, а сам Навальный не запрещен, — говорит юрист Сергей Давидис, член совета правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом. — Прим. ред.). — Но, понимая, как у нас осуществляется правоприменение, можно сказать, если захочется, то смогут привлечь.
Он говорит, что символикой экстремистской организации могут признать что угодно, причем ретроспективно, поскольку размещенное раньше и неудаленное по-прежнему существует в интернете.
— Если когда-то кто-то что-то разместил и оно было запрещено и до сих пор находится в публичном доступе на странице. То преследование может быть в любой момент осуществлено, — считает юрист. — Какие-то посты времен избирательной кампании с какой-то символикой, которую можно объявить задним числом относящейся к штабам Навального. Допускаю, это может быть основанием для административного преследования.
За демонстрацию экстремистской символики — штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток. По закону символику можно демонстрировать только для формирования «негативного отношения к идеологии экстремизма». За донат организациям — штраф от 300 до 700 тысяч рублей или от 3 до 8 лет в колонии. За участие в качестве волонтера — от 2 до 6 лет колонии.