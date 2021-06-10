Структуры Навального признали экстремистскими. Что это значит и что будет тем, кто их поддерживал?

— Было установлено, что указанные организации не только целенаправленно распространяли информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий и общественных движений, но и совершали экстремистские преступления и правонарушения. Также данные организации регулярно организовывали несанкционированные публичные мероприятия, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками. Особо следует отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних.



Почему судебное заседание закрыли?

Официально — из-за того что в деле были сведения, связанные с государственной тайной. Это следует из определения судьи, которое он вынес, ознакомившись с иском прокуратуры. При этом ФБК и иным административным ответчикам ознакомиться с иском не дали — истец просто не направил им экземпляр.

— Поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», — заявила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. — Рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, согласно требованиям Кодекса административного судопроизводства РФ.