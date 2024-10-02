К концу года вырастет до 77 тысяч: в минобре назвали среднюю зарплату учителей в Новосибирске

Средняя зарплата может увеличиться до конца года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В министерстве образования Новосибирской области назвали самых востребованных учителей и рассказали, сколько в среднем получают педагоги в городе и регионе.

В ответе на запрос НГС в министерстве сообщили, что Новосибирская область нуждается в 987 новых педагогах, что составляет 3,7% от общего числа учителей в регионе. Из этого числа 663 человека требуются в городах, а 315 — в сельской местности.

На 2024 год количество педагогических работников в Новосибирской области составило 26 170 человек, из которых 21 144 – это учителя. В Новосибирске работают 10 950 педагогов, среди которых 9 041 – учителя.

Наибольший спрос сейчас зафиксировали на учителей начальных классов, иностранных языков, русского языка и математики. Эти специальности занимают более половины всех вакансий в образовательной сфере.

Как заявляют в министерстве, причины увеличения числа вакансий связаны с открытием новых школьных мест. На начало учебного года было зарегистрировано около 559 открытых вакансий учителей, что составляет менее 3% от общего числа педагогов в области.

— Средняя заработная плата учителей в целом по Новосибирской области (без учета выплат за классное руководство) за январь-август 2024 года составила 55 038 рублей (102% к уровню 2023 года), по городу Новосибирску 65 645 рублей. До конца 2024 года средняя заработная плата учителей в целом по Новосибирской области вырастет на 16,5%, плановое значение составит 62 867 рублей, по городу Новосибирску — 77 349 рублей, — заявили в министерстве образования региона.