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Работа Мэрия Новосибирска назвала размер зарплат дорожных рабочих — им будут платить больше

Мэрия Новосибирска назвала размер зарплат дорожных рабочих — им будут платить больше

Сотрудников в муниципальных предприятиях не хватает

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19 комментариев

За счет повышения зарплат власти хотят полностью укомплектовать штат рабочих

Мэрия Новосибирска назвала среднюю зарплату дорожных рабочих, которые работают в муниципальных предприятиях.

— Среднемесячная заработная плата дорожных рабочих за первое полугодие 2024 года составила 50 727,26 рублей, — говорится в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Сообщается, что план по формированию штата рабочих актуализировали в мае. К сентябрю его выполнили на 80%. Сейчас в муниципальных предприятиях не хватает 128 рабочих пятого разряда для ручной уборки города и 134 рабочих второго разряда.

В сентябре мэрия опубликовала проект постановления, согласно которому зарплату дорожных рабочих проиндексируют на 16%. В ответе на запрос в мэрии объяснили, что индексация распространяется на всех сотрудников, в том числе тех, кого приняли на работу до 1 сентября.

— Решение о повышении заработной платы дорожным рабочим принято в целях обеспечения укомплектованности штата рабочих бригад для содержания дорожного комплекса в нормативном состоянии и повышения качества уборки улиц и прилегающих территорий, — добавили в мэрии.

В конце сентября НГС писал о том, что в Новосибирске выросло количество вакансий с высокой зарплатой для рабочих.

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Комментарии
20
XAPOH
46 минут
Алло, мэрия. А можете пояснить, какого черта по ул. Гребенщикова уже вторую НОЧЬ идут дорожные работы по укладке асфальта? Это спальный район. И судя по темпам у нас еще будет 2 бессонные ночи. Почему этого нельзя делать днем?
282558467
27 минут
Продолжайте рассказывать сказки о достойной оплате труда рабочих. 50 тысяч поднимут на 16% это унижение а не зарплата. Мужики бросайте это гиблое дело.
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