Мэрия Новосибирска назвала размер зарплат дорожных рабочих — им будут платить больше

За счет повышения зарплат власти хотят полностью укомплектовать штат рабочих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска назвала среднюю зарплату дорожных рабочих, которые работают в муниципальных предприятиях.

— Среднемесячная заработная плата дорожных рабочих за первое полугодие 2024 года составила 50 727,26 рублей, — говорится в ответе пресс-центра мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Сообщается, что план по формированию штата рабочих актуализировали в мае. К сентябрю его выполнили на 80%. Сейчас в муниципальных предприятиях не хватает 128 рабочих пятого разряда для ручной уборки города и 134 рабочих второго разряда.

В сентябре мэрия опубликовала проект постановления, согласно которому зарплату дорожных рабочих проиндексируют на 16%. В ответе на запрос в мэрии объяснили, что индексация распространяется на всех сотрудников, в том числе тех, кого приняли на работу до 1 сентября.

— Решение о повышении заработной платы дорожным рабочим принято в целях обеспечения укомплектованности штата рабочих бригад для содержания дорожного комплекса в нормативном состоянии и повышения качества уборки улиц и прилегающих территорий, — добавили в мэрии.