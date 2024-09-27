Курьерам — от 150 тысяч. В Новосибирской области выросло число вакансий для рабочих с высокой зарплатой

Заработки курьеров перевалили за 150 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Количество вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей и выше выросло за год на 13% в Новосибирской области. К этому выводу пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

— Если годом ранее доля предложений свыше 150 тысяч рублей составляла 3% от всех вакансий, то на текущий момент уже — 4%. При этом медианная заработная плата в Новосибирской области, по данным Зарплаты.ру, по итогам августа 2024 года составила 55 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Самое большое количество предложений с зарплатой 150 тысяч рублей и выше в Новосибирской области приходится на курьеров — 15% от всех предложений по этой вакансии за август 2024 года. Медианная зарплата для них составляет 110 тысяч рублей. На втором месте — электромонтажники (6% от всех вакансий категории) с медианной зарплатой в 60 тысяч рублей. На третьем месте — упаковщики и комплектовщики (5%), их медианная зарплата — тоже 75 тысяч рублей.

— В топ-5 попали водители — 4% от всех вакансий данной профессии, медианная зарплата — 75 тысяч рублей. А также автослесари/автомеханики — 4% от всех предложений профессии с медианной зарплатой 85 тысяч рублей. По сравнению с ситуацией год назад из пятерки выбыли фрезеровщики и сварщики, медианная зарплата по данными позициям сейчас составляет 80 тысяч рублей, — добавили в Зарплате.ру.