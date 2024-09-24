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Каким рабочим в Новосибирске поднимут зарплату на 16%

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Дороги и транспорт Новосибирским рабочим собираются повысить зарплату на 16% — кому ждать надбавки

Новосибирским рабочим собираются повысить зарплату на 16% — кому ждать надбавки

Мэрия опубликовала проект постановления

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Надбавку могут получить те, кто работает в муниципальных предприятиях

В Новосибирске планируют проиндексировать зарплату сотрудникам департамента транспорта мэрии. Проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.

В документе указано, что в Новосибирске собираются индексировать зарплату дорожных рабочих муниципальных предприятий. Размер прибавки должен составить 16,2%.

— Постановляю обеспечить индексацию заработной платы, установленной трудовыми договорами с дорожными рабочими, в подведомственных муниципальных учреждениях города Новосибирска за счет увеличения размера надбавки за качественные показатели эффективности деятельности, — говорится в документе.

Средства на надбавку собираются выделить из бюджета Новосибирска. Постановление будет касаться трудовых отношений, которые возникли с 1 сентября.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирск, чтобы узнать, укомплектован ли штат города дорожными рабочими, и получат ли надбавку те, кто устроился на работу до 1 сентября этого года.

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что в Новосибирске департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии могут разделить на два подразделения. Власти также отчитались о том, что в городе увеличили штат рабочих бригад для уборки улиц. Это должно помочь содержать их в нормативном состоянии.

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7
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