Новосибирским рабочим собираются повысить зарплату на 16% — кому ждать надбавки

В Новосибирске планируют проиндексировать зарплату сотрудникам департамента транспорта мэрии. Проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.
В документе указано, что в Новосибирске собираются индексировать зарплату дорожных рабочих муниципальных предприятий. Размер прибавки должен составить 16,2%.
— Постановляю обеспечить индексацию заработной платы, установленной трудовыми договорами с дорожными рабочими, в подведомственных муниципальных учреждениях города Новосибирска за счет увеличения размера надбавки за качественные показатели эффективности деятельности, — говорится в документе.
Средства на надбавку собираются выделить из бюджета Новосибирска. Постановление будет касаться трудовых отношений, которые возникли с 1 сентября.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирск, чтобы узнать, укомплектован ли штат города дорожными рабочими, и получат ли надбавку те, кто устроился на работу до 1 сентября этого года.
Сегодня, 24 сентября, стало известно, что в Новосибирске департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии могут разделить на два подразделения. Власти также отчитались о том, что в городе увеличили штат рабочих бригад для уборки улиц. Это должно помочь содержать их в нормативном состоянии.