Новосибирским рабочим собираются повысить зарплату на 16% — кому ждать надбавки

Надбавку могут получить те, кто работает в муниципальных предприятиях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске планируют проиндексировать зарплату сотрудникам департамента транспорта мэрии. Проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.

В документе указано, что в Новосибирске собираются индексировать зарплату дорожных рабочих муниципальных предприятий. Размер прибавки должен составить 16,2%.

— Постановляю обеспечить индексацию заработной платы, установленной трудовыми договорами с дорожными рабочими, в подведомственных муниципальных учреждениях города Новосибирска за счет увеличения размера надбавки за качественные показатели эффективности деятельности, — говорится в документе.

Средства на надбавку собираются выделить из бюджета Новосибирска. Постановление будет касаться трудовых отношений, которые возникли с 1 сентября.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирск, чтобы узнать, укомплектован ли штат города дорожными рабочими, и получат ли надбавку те, кто устроился на работу до 1 сентября этого года.