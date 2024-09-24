Один для дорог, другой для пассажиров: новосибирский дептранс предложили разделить на две части

В Новосибирске планируют изменить структуру мэрии. Власти предлагают разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два подразделения.
Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в своем телеграм-канале:
— С депутатами начали обсуждать решение о реорганизации дорожно-транспортной отрасли. Для повышения эффективности предлагаю разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два департамента. Один из них будет курировать пассажирские перевозки, другой — дорожно-благоустроительные работы.
Глава города отметил, что с апреля в городе сменились руководители Центрального округа, Октябрьского и Дзержинского районов, начали работать новые начальники муниципальных предприятий. За районными администрациями закрепили ДЭУ.
— В моё прямое подчинение передано управление контрольно-ревизионной работы. Реорганизация также коснулась информационного блока — в него будет включено управление, отвечающее за наружную рекламу, — отметил мэр.
В Новосибирске увеличили штат рабочих бригад для уборки улиц. Это должно помочь содержать их в нормативном состоянии.
В августе в Новосибирске сменился руководитель МУП «Метро Мир», им стал Павел Ивахненко — бывший директор департамента по работе с операторами связи в сибирском филиале компании «Ростелеком». Сегодня, 24 августа, к работе приступил новый начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, им стал Евгений Улитко.