Один для дорог, другой для пассажиров: новосибирский дептранс предложили разделить на две части

В мэрии сменились руководители нескольких департаментов Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске планируют изменить структуру мэрии. Власти предлагают разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два подразделения.

Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в своем телеграм-канале:

— С депутатами начали обсуждать решение о реорганизации дорожно-транспортной отрасли. Для повышения эффективности предлагаю разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два департамента. Один из них будет курировать пассажирские перевозки, другой — дорожно-благоустроительные работы.

Глава города отметил, что с апреля в городе сменились руководители Центрального округа, Октябрьского и Дзержинского районов, начали работать новые начальники муниципальных предприятий. За районными администрациями закрепили ДЭУ.

— В моё прямое подчинение передано управление контрольно-ревизионной работы. Реорганизация также коснулась информационного блока — в него будет включено управление, отвечающее за наружную рекламу, — отметил мэр.

В Новосибирске увеличили штат рабочих бригад для уборки улиц. Это должно помочь содержать их в нормативном состоянии.