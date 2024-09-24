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Новосибирский дептранс предложили разделить на две части

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Политика Один для дорог, другой для пассажиров: новосибирский дептранс предложили разделить на две части

Один для дорог, другой для пассажиров: новосибирский дептранс предложили разделить на две части

Идею предложил мэр

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25 комментариев

В мэрии сменились руководители нескольких департаментов

В Новосибирске планируют изменить структуру мэрии. Власти предлагают разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два подразделения.

Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в своем телеграм-канале:

— С депутатами начали обсуждать решение о реорганизации дорожно-транспортной отрасли. Для повышения эффективности предлагаю разделить департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на два департамента. Один из них будет курировать пассажирские перевозки, другой — дорожно-благоустроительные работы.

Глава города отметил, что с апреля в городе сменились руководители Центрального округа, Октябрьского и Дзержинского районов, начали работать новые начальники муниципальных предприятий. За районными администрациями закрепили ДЭУ.

— В моё прямое подчинение передано управление контрольно-ревизионной работы. Реорганизация также коснулась информационного блока — в него будет включено управление, отвечающее за наружную рекламу, — отметил мэр.

В Новосибирске увеличили штат рабочих бригад для уборки улиц. Это должно помочь содержать их в нормативном состоянии.

В августе в Новосибирске сменился руководитель МУП «Метро Мир», им стал Павел Ивахненко — бывший директор департамента по работе с операторами связи в сибирском филиале компании «Ростелеком». Сегодня, 24 августа, к работе приступил новый начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, им стал Евгений Улитко.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
27
Житель городка
15 минут
Нетленку Крылова помните : Чтобы Квартет в порядок наш привесть: И ноты есть у нас, и инструменты есть: Скажи лишь, как нам сесть!» — «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье И уши ваших понежней», Им отвечает Соловей: «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». (не на что не намекаю, не раскачиваю и не призываю- ну вы поняли о чем я)
С левого берега
20 минут
Еще надо департамент по недостроенному мосту. Потом по станции Спортивная.
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