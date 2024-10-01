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Работа «За ошибки в прогнозе — суровое наказание»: главный синоптик Новосибирска о закулисье профессии, стрессе и низких зарплатах

«За ошибки в прогнозе — суровое наказание»: главный синоптик Новосибирска о закулисье профессии, стрессе и низких зарплатах

Ренад Ягудин более 57 лет посвятил работе в метеослужбе

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16 комментариев

Ренад Ягудин 22 года возглавлял Новосибирский Гидрометцентр

Ренад Азалиевич Ягудин — выдающийся метеоролог и бывший пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра, посвятивший более полувека своей жизни науке о погоде и климате. «Главный синоптик» Новосибирска родился 17 мая 1940 года, и его профессиональный путь был предопределен с самого начала — Ягудин поступил на географический факультет Казанского государственного университета, где специализировался в области метеорологии. В Новосибирске он более 20 лет возглавлял Управление Гидрометцентра, а потом стал его официальным лицом. Более 15 лет именно он рассказывал журналистам о всевозможных катаклизмах, давал прогнозы и комментарии. История Ренада Азалиевича о любви и верности профессии, удивительных прогнозах, стрессах и непредсказуемой погоде в материале НГС.

Ренад Ягудин фигура легендарная. Сегодня он является почетным жителем Новосибирской области и пенсионером. Все свою жизнь он посвятил профессии, которую выбрал еще в школе. Будущий главный синоптик региона родился в Казани в семье артистов. Отец и мать были актерами второго плана в местном театре. Еще будучи ребенком Ренад Ягудин и сам несколько раз участвовал в спектаклях в эпизодических ролях. Однако, для себя профессию актера не рассматривал никогда.

— Мой отец — артист Татарского академического театра и татарской филармонии, заслуженный артист Татарстана. Он исполнял роли всякого рода неудачников, мерзавцев, подонков, дезертиров. Роли совершенно не симпатичные и откровенно травмировавшие мою психику ребенка. Представьте, ребенок 7−8 лет выходит во двор, другие дети артистов хвастаются у кого отец исполняет роль красного комиссара, а мой отец исполнял роль белогвардейского офицера, который расстреливает революционера, героя гражданской войны. Поэтому меня это все не вдохновляло, — вспоминает Ренда Азалиевич.

Большинство новосибирцев помнят Ренада Азалиевича по прогнозам погоды на телевидении

В юном возрасте Ренад вместе с другими детьми бывал на сцене в массовках. За одну из таких ролей — членов свиты хана в пьесе «Хаджа Насреддин» — юный актер получил свой первый и последний гонорар в театре: два куриных яйца.

Ренад рос в семье артистов

Но к сцене никогда не тяготел

Пение и погода

Настоящей любовью Ренада в школьные годы была география. А уже в средних классах он увлекся физикой и математикой. Тогда и понял, что хочет получить профессию, связанную с этими науками.

— Оказалось, есть такая наука, связанная и с тем, и с другим. Называется метеорология. И выяснилось, что есть такое отделение метеорологии в Казанском университете. В 1958 году поступил на первый курс. Меня не очень увлекали специальные дисциплины, которые читались на кафедре метеорологии. Как ни странно, довольно интересны были курсы диалектического исторического материализма и история КПСС, — вспоминает собеседник НГС.

В 1962 году Ренад Ягудин впервые оказался в Новосибирске на практике в обсерватории. Город студенту сразу понравился, особенно впечатлил Оперный театр. После посещения оперы Ренад стал интересоваться пением и дома пошел в вокальную группу Казанского университета. Яркие воспоминания об опере сохранились благодаря певцу Владимиру Степанову, который приехал с гастролями в Казань.

Впервые в Новосибирске Ренад Ягудин оказался во время студенческой практики

— Он всем своим видом показывал, как это хорошо, как это здорово, как это вкусно, вкусно — петь. Я подумал, помимо метеорологии, попробовать выйти на сцену. И после окончания вуза и приезда в Новосибирск, я еще занимался здесь, у доцента консерватории Бориса Павловича Чернова, в ДК Кирова. Но все-таки понял, что у меня перспектив для развития голоса нет. И после этого лет пять молчал вообще. А потом просто пошел в самодеятельность нашего управления, и здесь 15−20 лет выступал в ансамбле и соло, — рассказывает Ренад Азалиевич.

Помимо метеорологии Ренад любил пение

Ренад Ягудин целенаправленно стремился в столицу Сибири, так как здесь на тот момент создавался крупный научный центр в области метеорологии. Приехал вместе со своей невестой и будущей женой Тамарой Черкасовой. С ней Ренад познакомился еще в студенчестве на занятиях университетской вокальной группы. В Новосибирске Тамара устроилась работать научным сотрудником в Институт биологии.

Невеста и будущая супруга Рената Тамара приехала вместе с ним из Казани

— Здесь я разработал метод долгосрочного прогнозирования и его рекомендовали для использования в Сибири. В течение 47 лет он показывал высокое качество, и только в 2017 году, он был снят с применения. Пришли новые технологии, а мой метод был основан на ручном труде синоптика, — вспоминает Ягудин.

Успехи и провалы

В 1973 году Ренад стал заведующим лабораторией долгосрочных прогнозов погоды. Вспоминает, что долго сопротивлялся этому назначению, потому, что чувствовал: долгосрочные прогнозы погоды — это наука очень вероятностная без четких связей и гарантий результата. А спрос за точность прогнозов в то время был очень высокий. На результаты исследований синоптиков гидрометцентра опирались аграрии и сельхозпредприятия, зависела навигация и авиация.

За годы работы Ренад Азалиевич фиксировал рекорды температур, которые до сих пор не побиты

Вспоминая наиболее впечатляющие прогнозы, Ренад Азалиевич, говорит об октябре 1976 года. Он стал самым холодным за всю историю наблюдений в Юго-Западной Сибири.

— Температура уже в третьей декаде октября понижалась до 20−30 градусов мороза. Мы доложили об этом руководству речного пароходства, его руководитель относился скептически к прогнозам, но мы добились, чтобы нам поверили. И по всему региону наше пароходство было единственным, которое избежало ледового плена, — вспоминает синоптик.

Но были и неудачи. Методы долгосрочного прогнозирования погоды давали сбои три года подряд: в период с 1981 по 1983 годы включительно в регионе случалась засуха. В основном ее связывали с определенными параметрами солнечной активности, на которые опирались при предсказании. Но в начале 80-х годов прошлого века подразделение, которое возглавлял Ренад Ягудин, не смогло спрогнозировать засуху. Безусловно, это повлияло на сохранность урожая и привело к серьезному спросу со стороны областного правительства.

Работа синоптиков сопряжена с высокой ответственностью

— Начальник управления в этом случае говорил: «Разобраться и наказать!». Вот так жестко, пощады тут не жди. За подобные ошибки в свое время даже снимали с должности начальника гидрометцентра СССР. Это достаточно жесткий сценарий. Я руководил Новосибирским Гидрометцентром с 1983 по 2005 год. И в этот период за точность прогнозов была моя персональная ответственность. Я помню, как мы неудачно предсказали погоду в Новосибирске на 20 декабря 1984 года: мы давали 25 градусов мороза к утру, а фактически был 35. Нас вызвали в Облисполком. Начальник говорит: «Я считаю, что синоптик должен понести самое суровое наказание». У меня в глазах потемнело. А он добавил, что надо готовить приказ о наказании синоптика за недостоверную информацию для органов власти, — вспоминает бывший глава Новосибирского Гидрометцентра.

Несмотря на сложности свою работу молодой специалист любил. К 1983 году он уже имел достаточно серьезный опыт, ряд успешных предсказаний и надежную репутацию. Все это повлияло на то, что ему поступило предложение возглавить Новосибирский Гидрометцентр. Ренад Ягудин руководил командой сотрудников в 150 человек.

90-е годы оказались самыми тяжелыми в истории ведомства

Опасно для здоровья

Перестройка и 90-е годы отразились на ведомстве, как и на всей стране: распад, хаос, отсутствие финансирования, задержки зарплаты. Пришлось провести сокращение штата. Людей просто не на что было содержать. Нервное перенапряжение, постоянный стресс в 1987 году привели к инфаркту.

Отдельно в своей профессиональной биографии Ренад Азалиевич отмечает командировки на Семипалатинский полигон. Все за его карьеру их было 22.

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— Наша задача была не допустить выход частиц после взрыва за пределы границы, чтобы западные службы или наши соседи в Китае не могли измерить состав этих частиц и определить технологию и состав вещества. Поэтому мы должны были спрогнозировать погоду, направление ветров и так далее и предсказать наиболее оптимальные для испытаний даты в соответствии с погодными условиями, — вспоминает Ягудин.

В ноябре 2004 года у Ренада Ягудина случился второй инфаркт. Около трех месяцев он провел в больнице. Тогда же стало понятно, что продолжать работу в условиях постоянного стресса и повышенной ответственности опасно для здоровья. На тот момент Ренад Азалиевич уже имел большой опыт общения с журналистами, поэтому вариант более щадящего режима работы оказался на поверхности — стать официальным лицом ведомства в СМИ. И в плоть до 31 декабря 2020 года Ягудин проработал в должности пресс-секретаря Гидрометцентра, став «главным по погоде» для всех журналистов региона. Как говорит сам Ренад Азалиевич, без любви и преданности своему делу, проработать столько лет было бы невозможно.

Без любви к профессии проработать синоптиком 57 лет невозможно

— Надо любить эти бесконечные колебания погоды, бесконечные изменения, загадки, которые ставит природа перед тобой. Погодные, водные, агроусловия и так далее. Надо просто жить в этом вихре событий. У нас самые низкие показатели температуры до 40−50 градусов, а самые высокие до 35−42 градусов, почти 100 градусов размах. Когда эти цифры демонстрировал на семинаре стран Восточной Европы и СНГ в Праге в 1998 году, для них были удивительными такие крупные аномалии. Работать в этой системе, не любя ее — нельзя, — говорит Ренад Азалиевич.

Сегодня Ренад Азалиевич частый гость в ведомстве, которому посвятил всю свою жизнь. Да и переживать меньше за судьбу управления и синоптиков несмотря на пенсию он не стал. Тем более, что перспективы у службы не самые радужные.

— У нас средняя зарплата у метеорологов в нашем управлении 27,5 тысяч рублей. Средняя зарплата по Новосибирской области 69 тысяч. Почти в 3 раза ниже получает синоптик. Это факт. Численность работников Гидрометслужбы за два года упала с 30 тысяч до 28 тысяч. При таких темпах через 10−15 лет служба исчезнет полностью, — подводит итог Ренад Ягудин.

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Комментарии
16
ПРО
1 час
Ренад Ягудин - легенда Новосибирска! Человек который ни разу не попал в прогноз! Примета Новосибирска - если Ягудин дал прогноз, значит точно все будет наоборот!
ПРО
1 час
Лучше бы пел и танцевал, т.к. метеоролог из него никакой!
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