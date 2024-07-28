«В 40 лет играла Снегурочек и ездила в метро по детским проездным». История известной актрисы Марины Яковлевой

Девочка из Сибири покорила советское кино, а в 90-е работала Снегурочкой: история Марины Яковлевой Источник: StarHit











Марина Яковлева — советская и российская актриса театра и кино. Родилась на станции Зима Иркутской области, где ее папа работал железнодорожником. Окончив школу, уехала в Москву и без труда поступила в ГИТИС, несмотря на конкурс в 1000 человек на место. Стала невесткой знакового советского режиссера Станислава Ростоцкого, а в 90-е одна воспитала двоих сыновей. «ИрСити» публикует историю замечательной актрисы.

«Мама мечтала, что я стану детским врачом»

Марина Яковлева родилась на станции Зима 1 апреля 1959 года, но жила в городе Нижнеудинске Иркутской области. Отец работал машинистом, а мама — фельдшером.

Марина Яковлева в школьные годы Источник: с сайта biographe.ru











— Папу помню до пяти лет, потом родители разошлись. Мама была строгая, а папа — очень добрым и очень нас с сестрой любил, всегда приносил нам шоколадки. Папа злоупотреблял алкоголем, мама переживала, нервничала, плакала. Иногда папа даже руку поднимал. Поэтому я считаю, что мама мудро поступила, — рассказывала артистка писательнице Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» в 2021 году.

Затем мать Яковлевой еще раз вышла замуж и переехала с дочерью в город Шелехов под Иркутском. Там у Яковлевой появился младший брат Владимир. Отчима — дядю Ваню, работника Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа) — актриса вспоминает с теплом. Даже одного из сыновей назвала в его честь.

— Он был совершенно замечательным человеком, и воспоминания о детстве у меня исключительно теплые. Старшая сестра помнила папу, очень сильно ревновала маму к дяде Ване, постоянно была в конфликте с ней. А я как предатель: мне дядя Ваня нравился. Он читал мне сказки, возил меня в поликлинику на санках, ходил со мной в кино. Возможно, он и заложил в меня любовь к фильмам, и поэтому я стала актрисой, — вспоминала Яковлева.

После окончания школы девушка отправилась покорять Москву Источник: из группы «Марина Яковлева, актриса театра и кино», vk.com











Марина любила смотреть фильмы с участием знаменитых актрис. Особенно нравились Инна Чурикова, Надежда Румянцева и Нонна Мордюкова. Мечта стать актрисой появилась после того, как в старших классах увидела картину о Великой Отечественной войне «Горячий снег».

— Борис Токарев и Юрий Назаров так здорово играли, что я вдохновилась, воодушевилась. Пришла домой, а у меня была стопочка журналов «Советский экран», и начала читать про этот фильм, сделала несколько вырезок. В школьный театр я не ходила, мне казалось, что там курят и ругаются матом, посещала только кружок хореографии, — вспоминает актриса.

Мама не поддержала решение Марины стать артисткой, отговаривала, считала, что будет сложно, но после школы девушка отправилась покорять Москву.



— Мама знала, что я упертая. Мечтала, чтобы я стала детским врачом. В конце концов отпустила, думала, что провалюсь и вернусь, — делится актриса.

Поначалу она пробовала поступить в Школу-студию МХАТ, но пройти по конкурсу не удалось. Зато талант Марины заметил студент постановочного факультета Александр Васильев, ставший затем модельером, историком моды и ведущим программы «Модный приговор». Он посоветовал ей не сдаваться и пробовать силы в других институтах.

В Москве девушка поступила в ГИТИС Источник: из группы «Марина Яковлева, актриса театра и кино», vk.com











— Я читала басню Сергея Михалкова «Две подруги». Мне сказали спасибо, я вышла. А из дверей высунулся Александр Васильев и говорит: «Девочка, ты если сюда не поступишь, иди в Щукинское или ГИТИС, тебя обязательно возьмут», — вспоминает Яковлева.



На экзаменах в ГИТИСе приемная комиссия отметила, что у девушки чудовищный говор и она постоянно тараторит. Но Марина подкупила педагогов обаянием, и ее приняли на актерское отделение.

Жизнь в Москве оказалась тяжелой, и, чтобы заработать хоть какие-то деньги, Марина подрабатывала после учебы уборщицей в МХТ имени Чехова и в Центральном детском театре.

«Считали дочерью Юрия Яковлева»

Первую роль в кино Яковлева получила еще в ГИТИСЕ. В 1978-м году сыграла в картине «Ветер странствий» — приключенческой драме по произведениям Михаила Пришвина. После премьеры на Яковлеву обратили внимание телезрители. Фото Марины даже поместили на обложку ее любимого журнала «Советский экран». Тогда же возникла путаница: многие считали ее дочерью или родственницей актера Юрия Яковлева, но со временем недоразумение разрешилось.

Марину считали дочерью известного советского актера Юрия Яковлева Источник: из группы «Советские актрисы, актеры, Кино Театр», vk.com











Затем девушке предлагали только второстепенные роли, но благодаря этому она приобрела нужный опыт. В 1979 году Марину взяли на роль Кати в фильме «Сцены из семейной жизни». Ее героиня ищет маму, в конце концов находит и хочет помочь той устроить личную жизнь, и в итоге обе много ругаются. Маму играет Валентина Талызина.

— Роль была на сопротивление — совершенно противоположная моему характеру. И Валентина Талызина перед дублями постоянно пыталась меня как-то обозвать, ущипнуть, чтобы я разозлилась и накричала на нее, — рассказывала Яковлева.

Марина Яковлева в фильме «Сцены из семейной жизни» Источник: из группы «Марина Яковлева, актриса театра и кино», vk.com











После просмотра фильма художественный руководитель курса, где училась Яковлева, Семен Гушанский отметил талант студентки, назвав ее героиню настоящей стервой.



Слава пришла к Яковлевой в 1983 году — она снялась в экранизации классического произведения Ивана Гончарова «Обрыв».



«Влюблялась в партнеров по площадке»

Уезжая в Москву, Марина пообещала маме и бабушке, что не посрамит семью добрачными романами. И для того, чтобы не жить в общежитии и не участвовать в разгульной жизни одногруппников-театралов, она сняла квартиру. Работала уборщицей, для того чтобы ее оплачивать.

Марина Яковлева и ее первый муж — актер Андрей Ростоцкий Источник: с канала «Первый Звездный», dzen.ru











— Мама говорила: «Там же надо крутить романы с режиссерами ради роли». Я ей ответила: «Мама, никогда такого не будет». Я слово сдержала. Никогда никаких компромиссов не было. Когда надо было целоваться в кадре, я очень смущалась, думала: «Скорее бы уже состариться, чтобы не играть эти лирические роли». Но в партнеров по площадке влюблялась, бывало, — признается Яковлева.



Несмотря ни на что, Марина не позволяла своим коллегам-мужчинам вольностей. Однажды от Яковлевой досталось легендарному Олегу Янковскому. Актер хотел дружески приобнять молодую коллегу, но в ответ получил сильный удар локтем. Марина еще не знала, что в актерской среде принято обниматься при встрече, а Янковский вовсе не хотел ее оскорбить.



Со своим первым мужем Андреем Ростоцким — сыном режиссера картин «…А зори здесь тихие» и «Белый Бим, черное ухо» Станислава Ростоцкого — Марина познакомилась на озвучивании фильма «Сцены из семейной жизни». Вскоре артисты сыграли вместе в картине «Эскадрон гусар летучих», где Андрей играет Дениса Давыдова, а Яковлева — барышню на балу. Когда его герой должен был танцевать вальс, Андрей из всех девушек выбрал именно Марину. Позже они начали встречаться. Отношения быстро развивались, и в 1980 году поженились, в картинах тех лет Марина указана, как Яковлева-Ростоцкая.

С мужем Андреем и свекром Станиславом Ростоцким Источник: из группы «Марина Яковлева, актриса театра и кино», vk.com











— Вся эта нерастраченная любовь, которая во мне накопилась, вылилась на Андрея. «Вот он — мой принц на белом коне», — думала я тогда. Мы были прекрасной парой, очень подходили друг другу, — рассказывала Яковлева.



Яковлева боялась, что ей, простой сибирской девушке, будет сложно влиться в московскую артистическую семью, но Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова тепло приняли ее. Однако брак продлился недолго: Андрей был неверен Марине, — и через два года она подала на развод. Сделала это по совету Марианны, которую считала подругой. Но та, как оказалось, была влюблена в Андрея и стала его следующей избранницей.

— Он был хорошим мужем, наверное, все-таки не стоило слушать «доброжелателей». Я еще лет шесть после развода страдала, — признавалась актриса. До сих пор Марианна говорит о том, что это была большая любовь, и гибель мужа — 5 мая 2002 года он сорвался со скалы в Краснодарском крае — стала для нее болезненным ударом.



«На съемках прозвали "Жир-птицей"»

Марина Яковлева в образе Жар-птицы в фильме «После дождичка в четверг» Источник: с сайта «Кинопоиск»











В 1985 году Марина сыграла яркую и запоминающуюся роль Жар-птицы в сказке «После дождичка, в четверг…». По сюжету из заточения ее спасает Иван, в которого перевоплотился Алексей Войтюк. Яковлевой тогда посчастливилось работать на одной площадке с легендами советского кино: Татьяна Пельтцер играла Бабу-ягу, Олег Анофриев — царя Авдея, а Олег Табаков — главного злодея Кощея Бессмертного.

Перед съемками Яковлева сильно поправилась: произошло это после поездки в Кувейт с премьерой военного фильма «Сашка». Она часто вспоминает ту смешную историю.



— Нас угощали различными яствами, которые я пробовала впервые. И по возвращении в Москву при росте 160 сантиметров я весила 77 килограммов. Коллеги по съемочной площадке быстро окрестили меня Жир-птицей, — смеется Яковлева.



Актриса отмечает, что ко всему в жизни относилась с юмором и смех часто ее спасал. Свое жизнелюбие она связывает с тем, что родилась 1 апреля — в День смеха.

Яковлева часто играла и в военных фильмах Источник: кадр из фильма «Снайперы»











В том же году Яковлева снялась в фильме «Снайперы». Она сыграла Надю Веткину, которая принимала участие в военных действиях под Ленинградом. На площадке подружилась с коллегой — Верой Глаголевой — и позвала ее свидетельницей на свою вторую свадьбу.

Мужем стал актер дубляжа Валерий Сторожик. Марина познакомилась с ним во второй половине 80-х. В 1987 году родился первый сын Федор, в 1989-м еще один сын — Иван. Сначала отношения в семье были прекрасными, но затем муж стал завидовать успехам Марины и огромному количеству предложений от кинорежиссеров. В 1991 году супруги развелись, и Валерий даже перестал общаться с детьми.

Они встретились лишь в 2010 году на съемочной площадке фильма «Была любовь», в которой Яковлева и Сторожик сыграли родителей певицы Валерии. Бывший муж тогда даже пытался уйти из проекта, но продюсеры не дали ему этого сделать.

Марина с сыновьями, мамой и вторым мужем — Валерием Сторожиком Источник: видео «Марина Яковлева о фильме "Горячий снег", неоправданных ожиданиях родителей и непрестижной учебе» с канала «Центральное Телевидение», YouTube.com











Больше Марина Яковлева не выходила замуж.



«Бабе скоро 40 лет, прыгает как дурочка»

С 1991 по 2003 год артистка служила в Новом драматическом театре, но зарплаты тогда были маленькими. Ушла она оттуда, пожелав стать «свободной актрисой». Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказывал, что восхищается Мариной, которая осталась одна с двумя детьми в начале 90-х. Старшему сыну тогда было три, а младшему — год.

— Ей было непросто, пришлось самой поднимать двоих детей. За это ей надо выдавать отдельную медаль. Как актрисе, которая, несмотря ни на что, смогла воспитать двух прекрасных парней, — говорил Грачевский.



Сама Яковлева вспоминает, что в 90-е действительно было непросто: не стало Советского Союза, рухнули все привычные ценности.

В 90-е Яковлева снималась мало, зато в 2000-х стала появляться в сериалах Источник: кадр из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!»











— Раньше я не считала денег, а тут газетку бы купить. Наверное, если бы времена были другие, было бы полегче детей воспитать. Чтобы достать деньги, я работала на детских елках, играла Снегурочек. Работала в театре, но зарплата была маленькая. Приходилось ездить на метро по детским проездным. А за Снегурочек платили какие-то абсолютно сумасшедшие деньги. До сих пор вспоминаю шутливое стихотворение:



«Бабе скоро 40 лет,

Прыгает как дурочка!

Дети, как ее зовут?

Правильно: Снегурочка!» — рассказывала Яковлева.



Сын Иван вспоминал детство так:



— Мама крутилась как белка в колесе, постоянно куда-то выезжала, но про нас ни в коем случае не забывала. Постоянно звонила, спрашивала: «Что делали? Как учитесь? Что ели?» Когда-то я занимался музыкой, учился играть на синтезаторе, и мама мне на Новый год его подарила. Она даже вскользь высказанное желание воспринимала как руководство к действию.

Марина Яковлева с сыновьями, 90-е Источник: с сайта fb.ru











В нулевые стало легче, режиссеры стали звать Яковлеву на роли в телесериалах. Актриса вспоминает, что испытала большую радость, оказавшись вновь на съемочной площадке.



— А потом наступил 2000 год, и всё как-то начало налаживаться, приглашения на съемки стали поступать, становилось всё лучше и лучше. Даже отказывалась от некоторых ролей, от «чернухи» например, — говорила она. Кстати, именно в 2000-м актрису удостоили звания заслуженной артистки России.



«Нет разницы между главными и эпизодическими ролями»

В начале нулевых Яковлева стала всё чаще появляться в заметных ролях, причем среди них были как главные, так и второстепенные. Первой большой работой стала роль матери солдата, попавшего в чеченский плен в фильме «Марш славянки». Затем была череда удачных ролей в комедиях и сериалах, самыми заметными из которых стали «Выбор моей мамочки», «Стройбатя» и «Смокинг по-рязански».

Также она сыграла Клавдию в сериале «Диверсант», созданном по одноименному произведению Анатолия Азольского. Снималась и в полнометражных фильмах. Марина говорит, что ругать сериалы за низкое качество принято только среди зрителей, актеры не считают работу там чем-то зазорным.



Несмотря на бурную карьеру в нулевые, в последние 15 лет актриса снимается крайне мало Источник: из группы «Марина Яковлева, актриса театра и кино», vk.com











— Даже актеры старого поколения не разграничивают сериалы и полнометражное кино. Там ведь только условия съемок другие. В сериалах график более насыщенный, если в фильме мы снимаем по несколько минут экранного времени в день, то в сериале — до получаса хронометража, — рассуждает актриса.



Также в нулевые Марина Яковлева пробовала себя в качестве телеведущей — давала полезные советы в рубрике, выходившей в телепрограмме «Из жизни женщины» на ТНТ, а потом появилась в эфире телешоу «Новое утро» на ТВ-7.



В последние годы Марина Яковлева снимается нечасто, с 2010-го по 2018-й играла по одной-две роли в год. В 2018 году снялась в комедии «Старушки в бегах» — о дамах, уехавших от семейных проблем, где выступила в главной роли. Но после 2018 года взяла паузу, появившись лишь в небольшой роли в фильме «СуперИвановы» в 2023 году. Сама актриса разницы между главными и эпизодическими ролями не видит.

Яковлева почти не снимается в кино, но активно работает в Новом драматическом театре Источник: с личной страницы Марины Яковлевой, vk.com











— Никогда не знаешь, по какой роли тебя запомнят. Я, хоть в молодости и гонялась за главными ролями, люблю все свои образы одинаково, — рассказывала актриса журналисту Евгению Додолеву в 2022 году.



В 2021 году актриса вернулась к работе в Новом драматическом театре, часто ездит с гастролями по России.



Сыновья не пошли по актерскому пути, оба стали программистами. Брат Марины Владимир до сих пор живет в квартире, в которой выросла актриса, и работает на алюминиевом заводе.