«В 40 лет играла Снегурочек и ездила в метро по детским проездным». История известной актрисы Марины Яковлевой

Марина Яковлева — советская и российская актриса театра и кино. Родилась на станции Зима Иркутской области, где ее папа работал железнодорожником. Окончив школу, уехала в Москву и без труда поступила в ГИТИС, несмотря на конкурс в 1000 человек на место. Стала невесткой знакового советского режиссера Станислава Ростоцкого, а в 90-е одна воспитала двоих сыновей. «ИрСити» публикует историю замечательной актрисы.
«Мама мечтала, что я стану детским врачом»
Марина Яковлева родилась на станции Зима 1 апреля 1959 года, но жила в городе Нижнеудинске Иркутской области. Отец работал машинистом, а мама — фельдшером.
— Папу помню до пяти лет, потом родители разошлись. Мама была строгая, а папа — очень добрым и очень нас с сестрой любил, всегда приносил нам шоколадки. Папа злоупотреблял алкоголем, мама переживала, нервничала, плакала. Иногда папа даже руку поднимал. Поэтому я считаю, что мама мудро поступила, — рассказывала артистка писательнице Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» в 2021 году.
Затем мать Яковлевой еще раз вышла замуж и переехала с дочерью в город Шелехов под Иркутском. Там у Яковлевой появился младший брат Владимир. Отчима — дядю Ваню, работника Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗа) — актриса вспоминает с теплом. Даже одного из сыновей назвала в его честь.
— Он был совершенно замечательным человеком, и воспоминания о детстве у меня исключительно теплые. Старшая сестра помнила папу, очень сильно ревновала маму к дяде Ване, постоянно была в конфликте с ней. А я как предатель: мне дядя Ваня нравился. Он читал мне сказки, возил меня в поликлинику на санках, ходил со мной в кино. Возможно, он и заложил в меня любовь к фильмам, и поэтому я стала актрисой, — вспоминала Яковлева.
Марина любила смотреть фильмы с участием знаменитых актрис. Особенно нравились Инна Чурикова, Надежда Румянцева и Нонна Мордюкова. Мечта стать актрисой появилась после того, как в старших классах увидела картину о Великой Отечественной войне «Горячий снег».
— Борис Токарев и Юрий Назаров так здорово играли, что я вдохновилась, воодушевилась. Пришла домой, а у меня была стопочка журналов «Советский экран», и начала читать про этот фильм, сделала несколько вырезок. В школьный театр я не ходила, мне казалось, что там курят и ругаются матом, посещала только кружок хореографии, — вспоминает актриса.
Мама не поддержала решение Марины стать артисткой, отговаривала, считала, что будет сложно, но после школы девушка отправилась покорять Москву.
— Мама знала, что я упертая. Мечтала, чтобы я стала детским врачом. В конце концов отпустила, думала, что провалюсь и вернусь, — делится актриса.
Поначалу она пробовала поступить в Школу-студию МХАТ, но пройти по конкурсу не удалось. Зато талант Марины заметил студент постановочного факультета Александр Васильев, ставший затем модельером, историком моды и ведущим программы «Модный приговор». Он посоветовал ей не сдаваться и пробовать силы в других институтах.
— Я читала басню Сергея Михалкова «Две подруги». Мне сказали спасибо, я вышла. А из дверей высунулся Александр Васильев и говорит: «Девочка, ты если сюда не поступишь, иди в Щукинское или ГИТИС, тебя обязательно возьмут», — вспоминает Яковлева.
На экзаменах в ГИТИСе приемная комиссия отметила, что у девушки чудовищный говор и она постоянно тараторит. Но Марина подкупила педагогов обаянием, и ее приняли на актерское отделение.
Жизнь в Москве оказалась тяжелой, и, чтобы заработать хоть какие-то деньги, Марина подрабатывала после учебы уборщицей в МХТ имени Чехова и в Центральном детском театре.
«Считали дочерью Юрия Яковлева»
Первую роль в кино Яковлева получила еще в ГИТИСЕ. В 1978-м году сыграла в картине «Ветер странствий» — приключенческой драме по произведениям Михаила Пришвина. После премьеры на Яковлеву обратили внимание телезрители. Фото Марины даже поместили на обложку ее любимого журнала «Советский экран». Тогда же возникла путаница: многие считали ее дочерью или родственницей актера Юрия Яковлева, но со временем недоразумение разрешилось.
Затем девушке предлагали только второстепенные роли, но благодаря этому она приобрела нужный опыт. В 1979 году Марину взяли на роль Кати в фильме «Сцены из семейной жизни». Ее героиня ищет маму, в конце концов находит и хочет помочь той устроить личную жизнь, и в итоге обе много ругаются. Маму играет Валентина Талызина.
— Роль была на сопротивление — совершенно противоположная моему характеру. И Валентина Талызина перед дублями постоянно пыталась меня как-то обозвать, ущипнуть, чтобы я разозлилась и накричала на нее, — рассказывала Яковлева.
После просмотра фильма художественный руководитель курса, где училась Яковлева, Семен Гушанский отметил талант студентки, назвав ее героиню настоящей стервой.
Слава пришла к Яковлевой в 1983 году — она снялась в экранизации классического произведения Ивана Гончарова «Обрыв».
«Влюблялась в партнеров по площадке»
Уезжая в Москву, Марина пообещала маме и бабушке, что не посрамит семью добрачными романами. И для того, чтобы не жить в общежитии и не участвовать в разгульной жизни одногруппников-театралов, она сняла квартиру. Работала уборщицей, для того чтобы ее оплачивать.
— Мама говорила: «Там же надо крутить романы с режиссерами ради роли». Я ей ответила: «Мама, никогда такого не будет». Я слово сдержала. Никогда никаких компромиссов не было. Когда надо было целоваться в кадре, я очень смущалась, думала: «Скорее бы уже состариться, чтобы не играть эти лирические роли». Но в партнеров по площадке влюблялась, бывало, — признается Яковлева.
Несмотря ни на что, Марина не позволяла своим коллегам-мужчинам вольностей. Однажды от Яковлевой досталось легендарному Олегу Янковскому. Актер хотел дружески приобнять молодую коллегу, но в ответ получил сильный удар локтем. Марина еще не знала, что в актерской среде принято обниматься при встрече, а Янковский вовсе не хотел ее оскорбить.
Со своим первым мужем Андреем Ростоцким — сыном режиссера картин «…А зори здесь тихие» и «Белый Бим, черное ухо» Станислава Ростоцкого — Марина познакомилась на озвучивании фильма «Сцены из семейной жизни». Вскоре артисты сыграли вместе в картине «Эскадрон гусар летучих», где Андрей играет Дениса Давыдова, а Яковлева — барышню на балу. Когда его герой должен был танцевать вальс, Андрей из всех девушек выбрал именно Марину. Позже они начали встречаться. Отношения быстро развивались, и в 1980 году поженились, в картинах тех лет Марина указана, как Яковлева-Ростоцкая.
— Вся эта нерастраченная любовь, которая во мне накопилась, вылилась на Андрея. «Вот он — мой принц на белом коне», — думала я тогда. Мы были прекрасной парой, очень подходили друг другу, — рассказывала Яковлева.
Яковлева боялась, что ей, простой сибирской девушке, будет сложно влиться в московскую артистическую семью, но Станислав Ростоцкий и актриса Нина Меньшикова тепло приняли ее. Однако брак продлился недолго: Андрей был неверен Марине, — и через два года она подала на развод. Сделала это по совету Марианны, которую считала подругой. Но та, как оказалось, была влюблена в Андрея и стала его следующей избранницей.
— Он был хорошим мужем, наверное, все-таки не стоило слушать «доброжелателей». Я еще лет шесть после развода страдала, — признавалась актриса. До сих пор Марианна говорит о том, что это была большая любовь, и гибель мужа — 5 мая 2002 года он сорвался со скалы в Краснодарском крае — стала для нее болезненным ударом.
«На съемках прозвали "Жир-птицей"»
В 1985 году Марина сыграла яркую и запоминающуюся роль Жар-птицы в сказке «После дождичка, в четверг…». По сюжету из заточения ее спасает Иван, в которого перевоплотился Алексей Войтюк. Яковлевой тогда посчастливилось работать на одной площадке с легендами советского кино: Татьяна Пельтцер играла Бабу-ягу, Олег Анофриев — царя Авдея, а Олег Табаков — главного злодея Кощея Бессмертного.
Перед съемками Яковлева сильно поправилась: произошло это после поездки в Кувейт с премьерой военного фильма «Сашка». Она часто вспоминает ту смешную историю.
— Нас угощали различными яствами, которые я пробовала впервые. И по возвращении в Москву при росте 160 сантиметров я весила 77 килограммов. Коллеги по съемочной площадке быстро окрестили меня Жир-птицей, — смеется Яковлева.
Актриса отмечает, что ко всему в жизни относилась с юмором и смех часто ее спасал. Свое жизнелюбие она связывает с тем, что родилась 1 апреля — в День смеха.
В том же году Яковлева снялась в фильме «Снайперы». Она сыграла Надю Веткину, которая принимала участие в военных действиях под Ленинградом. На площадке подружилась с коллегой — Верой Глаголевой — и позвала ее свидетельницей на свою вторую свадьбу.
Мужем стал актер дубляжа Валерий Сторожик. Марина познакомилась с ним во второй половине 80-х. В 1987 году родился первый сын Федор, в 1989-м еще один сын — Иван. Сначала отношения в семье были прекрасными, но затем муж стал завидовать успехам Марины и огромному количеству предложений от кинорежиссеров. В 1991 году супруги развелись, и Валерий даже перестал общаться с детьми.
Они встретились лишь в 2010 году на съемочной площадке фильма «Была любовь», в которой Яковлева и Сторожик сыграли родителей певицы Валерии. Бывший муж тогда даже пытался уйти из проекта, но продюсеры не дали ему этого сделать.
Больше Марина Яковлева не выходила замуж.
«Бабе скоро 40 лет, прыгает как дурочка»
С 1991 по 2003 год артистка служила в Новом драматическом театре, но зарплаты тогда были маленькими. Ушла она оттуда, пожелав стать «свободной актрисой». Создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказывал, что восхищается Мариной, которая осталась одна с двумя детьми в начале 90-х. Старшему сыну тогда было три, а младшему — год.
— Ей было непросто, пришлось самой поднимать двоих детей. За это ей надо выдавать отдельную медаль. Как актрисе, которая, несмотря ни на что, смогла воспитать двух прекрасных парней, — говорил Грачевский.
Сама Яковлева вспоминает, что в 90-е действительно было непросто: не стало Советского Союза, рухнули все привычные ценности.
— Раньше я не считала денег, а тут газетку бы купить. Наверное, если бы времена были другие, было бы полегче детей воспитать. Чтобы достать деньги, я работала на детских елках, играла Снегурочек. Работала в театре, но зарплата была маленькая. Приходилось ездить на метро по детским проездным. А за Снегурочек платили какие-то абсолютно сумасшедшие деньги. До сих пор вспоминаю шутливое стихотворение:
«Бабе скоро 40 лет,
Прыгает как дурочка!
Дети, как ее зовут?
Правильно: Снегурочка!» — рассказывала Яковлева.
Сын Иван вспоминал детство так:
— Мама крутилась как белка в колесе, постоянно куда-то выезжала, но про нас ни в коем случае не забывала. Постоянно звонила, спрашивала: «Что делали? Как учитесь? Что ели?» Когда-то я занимался музыкой, учился играть на синтезаторе, и мама мне на Новый год его подарила. Она даже вскользь высказанное желание воспринимала как руководство к действию.
В нулевые стало легче, режиссеры стали звать Яковлеву на роли в телесериалах. Актриса вспоминает, что испытала большую радость, оказавшись вновь на съемочной площадке.
— А потом наступил 2000 год, и всё как-то начало налаживаться, приглашения на съемки стали поступать, становилось всё лучше и лучше. Даже отказывалась от некоторых ролей, от «чернухи» например, — говорила она. Кстати, именно в 2000-м актрису удостоили звания заслуженной артистки России.
«Нет разницы между главными и эпизодическими ролями»
В начале нулевых Яковлева стала всё чаще появляться в заметных ролях, причем среди них были как главные, так и второстепенные. Первой большой работой стала роль матери солдата, попавшего в чеченский плен в фильме «Марш славянки». Затем была череда удачных ролей в комедиях и сериалах, самыми заметными из которых стали «Выбор моей мамочки», «Стройбатя» и «Смокинг по-рязански».
Также она сыграла Клавдию в сериале «Диверсант», созданном по одноименному произведению Анатолия Азольского. Снималась и в полнометражных фильмах. Марина говорит, что ругать сериалы за низкое качество принято только среди зрителей, актеры не считают работу там чем-то зазорным.
— Даже актеры старого поколения не разграничивают сериалы и полнометражное кино. Там ведь только условия съемок другие. В сериалах график более насыщенный, если в фильме мы снимаем по несколько минут экранного времени в день, то в сериале — до получаса хронометража, — рассуждает актриса.
Также в нулевые Марина Яковлева пробовала себя в качестве телеведущей — давала полезные советы в рубрике, выходившей в телепрограмме «Из жизни женщины» на ТНТ, а потом появилась в эфире телешоу «Новое утро» на ТВ-7.
В последние годы Марина Яковлева снимается нечасто, с 2010-го по 2018-й играла по одной-две роли в год. В 2018 году снялась в комедии «Старушки в бегах» — о дамах, уехавших от семейных проблем, где выступила в главной роли. Но после 2018 года взяла паузу, появившись лишь в небольшой роли в фильме «СуперИвановы» в 2023 году. Сама актриса разницы между главными и эпизодическими ролями не видит.
— Никогда не знаешь, по какой роли тебя запомнят. Я, хоть в молодости и гонялась за главными ролями, люблю все свои образы одинаково, — рассказывала актриса журналисту Евгению Додолеву в 2022 году.
В 2021 году актриса вернулась к работе в Новом драматическом театре, часто ездит с гастролями по России.
Сыновья не пошли по актерскому пути, оба стали программистами. Брат Марины Владимир до сих пор живет в квартире, в которой выросла актриса, и работает на алюминиевом заводе.
А вы знали о Марине Яковлевой до того, как прочли наш текст?