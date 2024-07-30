Бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов

Сергей Шабанов возмутился засильем иногородних коммерсантах в государственных цирках и высокими ценами на билеты Источник: Сергей Михайленко / Сергей Шабанов











Бездомного директора Новосибирского цирка приютил директор Новосибирского ипподрома: недавно мужчина потерял крышу над головой: комнату в общежитии при цирке опечатали по распоряжению московского руководства. О своем новом пристанище Сергей Шабанов рассказал НГС 30 июля.



— Теперь живу на ипподроме в шорной, так называют подсобные помещения для конюхов. Обидно, конечно, получилось с цирковым общежитием. Я сам его строил, в итоге был выгнан. Я связываю это решение с моими жалобами Александру Бастрыкину на руководство Росцирка, — сказал Шабанов.



Директор Новосибирского ипподрома Сергей Михайленко подтвердил, что предоставил Шабанову жилье.



— Живёт теперь в наших апартаментах. Мы знакомы с Шабановым 20 лет, всегда друг другу помогали. Как я узнал, что он в беде — предложил переехать к нам, — сказал НГС Михайленко.

Комната, где теперь живёт Сергей Шабанов Источник: Сергей Михайленко











28 июля мы рассказали, что директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его утверждению, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. Шабанов объяснил НГС, почему закрываются российские цирки и как они потеряли два миллиарда рублей.

