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Мой дом Работа Бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов

Бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов

Сергей Шабанов вступил в противостояние с московским руководством, его выселили из общежития цирка

2 757
15 комментариев
Сергей Шабанов возмутился засильем иногородних коммерсантах в государственных цирках и высокими ценами на билеты

Бездомного директора Новосибирского цирка приютил директор Новосибирского ипподрома: недавно мужчина потерял крышу над головой: комнату в общежитии при цирке опечатали по распоряжению московского руководства. О своем новом пристанище Сергей Шабанов рассказал НГС 30 июля.

— Теперь живу на ипподроме в шорной, так называют подсобные помещения для конюхов. Обидно, конечно, получилось с цирковым общежитием. Я сам его строил, в итоге был выгнан. Я связываю это решение с моими жалобами Александру Бастрыкину на руководство Росцирка, — сказал Шабанов.

Директор Новосибирского ипподрома Сергей Михайленко подтвердил, что предоставил Шабанову жилье.

— Живёт теперь в наших апартаментах. Мы знакомы с Шабановым 20 лет, всегда друг другу помогали. Как я узнал, что он в беде — предложил переехать к нам, — сказал НГС Михайленко.

Комната, где теперь живёт Сергей Шабанов

28 июля мы рассказали, что директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его утверждению, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. Шабанов объяснил НГС, почему закрываются российские цирки и как они потеряли два миллиарда рублей.

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Комментарии
15
274502334
30 июля 2024, 15:36
Вот вам и Бастрыкин...
274502334
30 июля 2024, 15:37
Вот же 🐐!
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