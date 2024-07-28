«Всё уходит коммерсантам»: директор Новосибирского цирка обвинил москвичей в коррупции — его жилье опечатали, пока он болен

Директор цирка лишился жилья и оказался на грани увольнения Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его утверждению, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. Он объяснил, почему закрываются российские цирки и как они потеряли два миллиарда рублей. Подробнее — в материале НГС.



«Просто двери опечатали»

Сергей Шабанов в цирковой сфере уже 40 лет и повидал всякое. Но такого скачка цен на билеты, как в последние несколько лет, припомнить не может.



— Средняя цена билета — 3 тысячи рублей, пойти семьей — потратить 9–15 тысяч. Знаете почему? Потому что в цирк запустили коммерсантов. А частный бизнес с подачи федерального руководства выжимает столько, сколько может. В том же Новосибирске посещаемость снизилась до смешного, а все артисты бегут из-за низких зарплат, — говорит он.



Сергей Шабанов родился в Кемерове, после армии и института по специальности «режиссер самодеятельного театра» работал инструктором отдела пропаганды ВЛКСМ, а затем отдела культуры Кемеровского обкома КПСС. С 1987 по 2009 год возглавлял Кемеровский государственный цирк, с 2005 по 2008 год по совместительству руководил и новосибирским. Уже 19 лет Сергей Иванович — директор Новосибирского цирка. Шабанов — заслуженный работник культуры РФ, полный кавалер медали-ордена «За службу Отечеству», член Союза цирковых деятелей России.



Шабанов руководит Новосибирским цирком с 2005 года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Директор Новосибирского цирка без преувеличения живет на работе: с 2013 года он занимает комнату в небольшом общежитии при учреждении. В конце мая с Сергеем Шабановым произошел несчастный случай: мужчина сломал два ребра. Будучи на больничном, он узнал, что его комнату опечатали без его ведома и тем более — согласия.

— Приезжал сотрудник службы безопасности Росцирка из Москвы. Мне ничего не объяснили, просто двери опечатали. Судьба моих вещей и денег, которые там находились, мне неизвестны, — добавил Сергей Шабанов.



Врио директора Новосибирского цирка Константин Мазурин (он руководит учреждением на время болезни Сергея Шабанова) в разговоре с НГС подтвердил, что комната была опечатана по распоряжению руководства Росцирка. За разъяснениями он рекомендовал обратиться в центральный офис федеральной организации.

Опечатанная дверь в комнату Шабанова Источник: Сергей Шабанов











24 июля Сергей Шабанов заявил в полицию о незаконном проникновении в жилище (документ есть в распоряжении НГС). Также мужчина за последние три месяца получил несколько дисциплинарных взысканий, которые сейчас оспаривает в суде.



— Первое дисциплинарное замечание было за неточность бухгалтерии при предоставлении информации в Пенсионный фонд. Затем выговор за то, что я якобы провожу ремонт без согласования с руководством, хотя мы всё делаем в соответствии с законными требованиями, — уверяет директор цирка.



Свои последние беды он связывает с недавней жалобой на руководство Росцирка Александру Бастрыкину.



«Вода дороже, чем в аэропортах»

В своем письме главе СКР Сергей Шабанов попросил дать указание на проверку действий директора Росцирка.



— Под руководством Сергея Белякова Росцирк перестал создавать собственные номера, аттракционы и программы, зато превратил свои площадки в источник обогащения аффилированных коммерческих фирм. С приходом к власти Белякова часть артистов была уволена, но через некоторое время ацилированные с ним фирмы уже продавали Росцирку номера своих бывших штатных артистов по цене, в разы превышающей размер ранее получаемой зарплаты артистов, — написал Александру Бастрыкину директор Новосибирского цирка.

В фойе Новосибирского цирка почему-то бизнес ведет фирма из Самары Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











По подсчетам Сергея Шабанова за последние четыре года бюджет Росцирка недополучил 2 миллиарда рублей, которые якобы осели у аффилированных коммерсантов.



— К числу сделок, содержащих коррупционную составляющую, относится заключение без проведения конкурсных процедур договоров аренды на передачу фойе государственных цирков под торговлю товарами. Беляков явно превышает должностные полномочия, распоряжаясь федеральным имуществом в нарушение норм права, регламентирующих порядок использования федерального имущества, — также указано в жалобе в СКР.

Посещаемость цирка упала до минимума, уверяет его директор Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В разговоре с НГС Сергей Шабанов заявил, что в фойе Новосибирского цирка, например, торгует фирма из Самары.



— Они продают попкорн по 600–1000 рублей, воду по 250–350 рублей — дороже, чем в аэропортах! А маленький ребенок всегда выпросит это у родителей, сколько бы оно ни стоило. Раньше деньги от торговли фойе шли в бюджет цирка, на его ремонт и развитие. А сейчас всё уходит коммерсантам, — сказал он.

В приемной директора Росцирка Сергея Белякова не ответили на звонки журналиста НГС, к аналогичному результату привели звонки на сотовый телефон его заместителя Татьяны Бушковой. В пресс-службе Росцирка также не ответили на звонки.



Редакция направила письменный запрос в Росцирк с просьбой объяснить причины опечатывания комнаты директора новосибирского филиала, прокомментировать его дисциплинарные взыскания и претензии, изложенные в заявлении Бастрыкину. При получении ответа материал будет дополнен.



Ранее суд не дал заслуженному артисту вернуться на работу в новосибирскую консерваторию. Профессора Аркадия Бурханова уволили после 36 лет работы. Он боролся за трудовые права коллег.

