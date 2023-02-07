Суд не дал заслуженному артисту вернуться на работу в новосибирскую консерваторию

Железнодорожный районный суд Новосибирска 6 февраля отклонил иск бывшего профессора кафедры народных инструментов Аркадия Бурханова к консерватории имени Глинки. Об этом НГС рассказал сам истец.
— Полного текста решения мы еще не видели, но отказали по всем требованиям. Это решение политическое, я однозначно буду его обжаловать, — сказал НГС Бурханов. Отказ подтверждается записью в картотеке суда.
Профессора уволили из филармонии в середине июня 2022 года. Музыкант был готов к такому развитию событий: ранее он вступил в конфронтацию с действующим руководством, отстаивая права коллег. В ноябре 2020 года Бурханов создал профсоюз, показавший себя отличным от привычных подобных организаций, деятельность которых ограничивается сбором средств на подарки, поздравлениями ветеранов и прочими формальностями, никак не связанными с защитой прав трудящихся. На руководство консерватории посыпались жалобы.
Ряд опрошенных НГС сотрудников консерватории ранее пожаловались на трудоустройство по краткосрочным контрактам — они назвали это формой контроля лояльности сотрудников и способом устранения неугодных.
В иске Бурханов добивался признания увольнения незаконным, восстановления в должности, компенсации морального вреда и возмещения упущенных доходов из-за вынужденного прогула. В совокупности требования музыканта к консерватории составили 790 тысяч рублей.
— Несмотря на отказ в удовлетворении требований, судом установлены многочисленные нарушения работодателя, допущенные как при процедуре увольнения, так и в проведенном на мою должность конкурсе. Это признавали и представители консерватории, — добавил Бурханов. — Надеюсь, что апелляционная инстанция даст верную оценку ситуации.
НГС направил в Консерваторию им. Глинки запрос с просьбой прокомментировать решение суда и трудовой конфликт с Бурхановым.
Аркадий Бурханов окончил факультет народных инструментов Новосибирской консерватории по классу гитары А. М. Клюева, совершенствовал свое мастерство в Пражской академии искусств, в Высшей школе музыки Штутгарта (Германия), в Лондонском королевском музыкальном колледже, прошел курсы мастерства по специальности «лютня» профессора Ксавье Коэпе (Франция) и «Коллегии старинной музыки» Московской консерватории (1993). В Новосибирской консерватории имени Глинки работает с 1986 года. Ведет занятия по специальности «гитара», камерному ансамблю, методике и исполнительской практике, руководит подготовкой рефератов студентов, магистрантов, аспирантов. Именно так презентовали до увольнения профессора на сайте консерватории имени Глинки.
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