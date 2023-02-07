Суд не дал заслуженному артисту вернуться на работу в новосибирскую консерваторию

Профессора уволили из филармонии в середине июня 2022 года. Музыкант был готов к такому развитию событий: ранее он вступил в конфронтацию с действующим руководством, отстаивая права коллег. В ноябре 2020 года Бурханов создал профсоюз, показавший себя отличным от привычных подобных организаций, деятельность которых ограничивается сбором средств на подарки, поздравлениями ветеранов и прочими формальностями, никак не связанными с защитой прав трудящихся. На руководство консерватории посыпались жалобы.

