Механику 500 тысяч, курьеру — 220. Куда новосибирцу уехать на вахту и можно ли на этом заработать — реальные истории

Самые большие зарплаты предлагают добывающие компании — здесь гонорар за период вахты может переваливать за полмиллиона рублей Источник: Максим Серков / NGS42.ru











Рабочий персонал в дефиците: заводы ищут способы привлечь кадры, а сами сотрудники туда, похоже, не стремятся, даже несмотря на зарплаты выше рынка. Заработать еще больше можно, отправившись куда-нибудь на вахту. Есть варианты в столицах и городах-миллионниках, но самые солидные гонорары предлагают добывающие компании, работающие на краю страны. НГС изучил предложения на сайтах по поиску работы и рассказывает, какие компании платят больше всех и что за работу предстоит выполнять соискателям. Мы также поговорили с вахтовиками: что они говорят о работе вдали от дома — в этом материале.



Не для молодёжи

Новосибирская область оказалась лидером среди других регионов Западной Сибири по числу предложений поехать на вахту. По данным hh.ru за 2023 год регион показал прирост вакансий для вахтовиков в 94% (с января по декабрь), на него приходится 4% от общего числа всех вахтовых вакансий в России (больше всех — в Башкортостане)



В 2024 году ситуация кардинально не поменялась. Новосибирская область сейчас находится на 7 месте в топе регионов с наиболее высоким спросом на вахтовых работников — на ее долю приходится 3% от всех открытых в этом году подобных предложений (1 место снова за Башкортостаном).



— По сравнению с прошлым годом (январь–апрель 2023) объем вахтовых вакансий увеличился в регионе на 34%. Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%), — рассказывает руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко.

Водители — в топе предлагаемых вахтовых вакансий Источник: Леонид Меньшенин / 74.ru











Новосибирские соискатели неохотно выбирают вахту. В своих резюме готовность работать вахтовиками указали только 3,5% человек (в целом по России показатель еще ниже — 3%), хотя потенциальный интерес гораздо выше. Но 76% работающих сибиряков, в том числе из Новосибирской области, готовы рассматривать предложения о вахтовой работе (в целом по России их чуть меньше — 68%).



— Из тех, кто дал положительный ответ, только 14% готовы отправиться на вахту в любом случае, а остальные так или иначе учитывают дополнительные факторы. Например, 41% примут предложение о работе на вахте, если оно будет для них привлекательным и интересным. Еще 14% готовы работать вахтовым методом только в исключительных обстоятельствах или если в родном регионе не будет достаточного выбора работы. 7% не против рассмотреть такие предложения, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья, — объясняет Лилия Эсауленко. — С другой стороны, 29% респондентов из региона заявили, что ни при каких обстоятельствах работать на вахте не будут. Чаще других так отвечали молодые работники от 18 до 24 лет (47% респондентов в указанном возрастном диапазоне).

Самое лояльное отношение к работе вахтовым методом показали сотрудники из направления «Добыча сырья» (39% среди соискателей с данной специализацией), а также работники из сферы транспорта и логистики (16%). Основная причина, почему они готовы на такой карьерный эксперимент, — это возможность получать доход, превышающий текущие заработки в 2–3 раза.



Променял вахту на службу доставки

52-летний Алексей до декабря 2023 года работал в Ханты-Мансийском округе, там же и жил. Потом перебрался в Новосибирскую область, еще немного поездил на север, и, наконец, решил оставить свою вахтовую работу механиком.



— С 90-х годов работал: и на добывающих [предприятиях], и на ГРП — это гидроразрывы пластов. Это не государственная компания, частная. Занимался ремонтом, заказом запчастей — преимущественно бумажная работа. ХМАО — территория, приравненная к крайнему северу, но платили там ну как здесь примерно. Дорогу, конечно, компенсировали, но на этом все, 100 тысяч в месяц не получал. Ну вот поэтому и ушел, — посмеивается Алексей.



Он считает, что работодатель «никогда не будет себе убивать работу», а потому объявленных повышений зарплат он почти не чувствовал: при повышении оклада убирают премии, поэтому роста зарплаты в итоге не получается.

Алексей работал на севере, где какое-то время жил, но, перебравшись в Новосибирскую область, почти сразу оставил работу машинистом-вахтовиком Источник: Олег Федоров / chita.ru











Решающим фактором, по словам Алексея, стала смена начальства. С ним он не нашел общего языка, так что решил искать работу в Новосибирской области. Сейчас он живет на отложенные накопления и иногда подрабатывает курьером, но и здесь, как считает бывший вахтовик, больших денег не заработать, несмотря на обещания работодателей при трудоустройстве.



— Москва рулит, там, в основном, деньги крутятся. Курьеры там зарабатывают, а у нас что? Так, чтобы прожить, — считает Алексей.



В ХМАО продолжает ездить его бывший напарник — механик из Пермского края. По последним полученным от него сведениям, зарплату в компании не поднимали.



Как объясняет руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь», от желания работать на вахте сибиряков отталкивает несколько факторов. В первую очередь — сомнения в порядочности работодателей, предлагающих работу в других регионах (41% выбрали такой вариант ответа). На втором месте — бытовые неудобства (39%), на третьем — нежелание находиться вдали от семьи и друзей (32%).



— Среди других минусов вахты называли следующие: неопределенность предложений (25%), большие затраты на переезд, которые не покрываются вахтовых доходом (24%), тяжелый физический труд (22%), нежелание жить в незнакомом месте (10%), «режимные» запреты на вахте, например, запрет на алкоголь и т.п. (3%). В варианте «другое» сами респонденты отмечали, что от вахтового метода работы их может отталкивать неадекватное отношение к людям на таких предприятиях, возрастные ограничения, а также риск ограниченного доступа к медицинской помощи, отсутствие выходных и долгий рабочий день, — говорит Лилия Эсауленко.



Сколько реально можно заработать

Медиана зарплаты, которую в Новосибирской области сегодня предлагают вахтовикам, составляет 152 300 рублей — и это больше, чем в среднем по России, где средний уровень предложений достиг 142 500 рублей.



по информации Лилии Эсауленко, больше всего предлагают вахтовикам-программистам — 200 тысяч рублей (с начала года было открыто 53 таких вакансии). Далее идут руководители проектов (198 200 рублей), начальники производств (181 700 рублей), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180 тысяч рублей), геодезисты (175 700 рублей), операторы станков с ЧПУ (175 000 рублей), главные инженеры проекта (170 тысяч рублей), специалисты по информационной безопасности (168 500 рублей) и руководители отделов логистики (166 тысяч рублей).



Впрочем, на самом сайте hh.ru можно найти и более впечатляющие цифры. Всего на момент публикации материала здесь размещены почти 77 тысяч вахтовых вакансий для машинистов, водителей, слесарей, геодезистов, инженеров и других. Новосибирцам доступны около 2 тысяч вакансий, но зарплата примерно в половине из них не указана. Основная масса — это предложения от добывающих компаний, таких, как «ЭЛЬГА» (добывает уголь в Якутии, Хабаровском и Приморском краях), «Современные горные технологии» (ведет горные работы на угольных и рудных месторождениях России), «Мечел» (производит коксующийся уголь). Они же предлагают самые привлекательные зарплаты.

Вахтовиков приглашают работать и в Новосибирскую область, но обещанные зарплаты не могут конкурировать с теми, которые предлагают добывающие гиганты на севере, Приморье и Дальнем Востоке Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Самую высокую зарплату обещают платить инженеру-наладчику, который имеет опыт работы с буровыми установками пневмоударного и вращательного бурения — от 543 тысяч рублей. Работодатель — компания «ЭЛЬГА». В вакансии есть важное уточнение: работать придется по графику 45/45, а указанную в вакансии зарплату обещают на период вахты (сколько будут платить в период межвахты — не указано).



Главному механику горного участка с опытом работы не менее трех лет предлагают от 500 тысяч рублей на руки. Работать придется в поселке Солнечный Хабаровского края, жить там же, в общежитии — работодатель готов компенсировать затраты. Также готовы компенсировать проезд к месту работы и домой и вредные условия труда. Работать и жить придется по графику 30/30, работодатель — АО «Азот-Взрыв», которое проводит открытые и подземные горные работы.



Водителям КАМАЗов и БелАЗов предлагают зарплату в районе 200–350 тысяч рублей, работать нужно на севере. Например, 340 тысяч рублей обещают водителю карьерного самосвала за 45 дней вахты, место работы — Долгано-Ненецкий район Красноярского края. Работодатель — группа «Русская энергия» (металлургическая отрасль).



Тем, кому не хочется связываться с севером, на hh.ru предлагают работу за границей инженером-технологом на алкогольное производство. Правда, где именно за границей предстоит работать, в объявлении не уточняется, зато указано, что зарплата на период вахты составит 300 тысяч рублей, в межвахту — 150 тысяч рублей. Работодатель — холдинг «Альпы» (занимается бизнесом во многих сферах, от добычи ископаемых до производства алкоголя).



От 220 тысяч рублей на руки (до вычета налогов) обещают платить водителям-курьерам Lamoda. Никаких производств на севере — только работа в Москве. При работе в 24 смены (график 3/1) обещают доход в 150 тысяч рублей, за 36 смены при таком же графике — от 220 тысяч рублей. Работодатель говорит, что предоставит машину, смартфон и будет компенсировать проживание в хостеле и дорогу домой. Таких вакансий на сайте несколько, но водителям-курьерам в Новосибирске обещают зарплаты поскромнее — 70–80 тысяч рублей.



Новосибирец Михаил работает фрезеровщиком на АО «Коломенский завод» и получает около 80–100 тысяч рублей за 30 дней вахты. По его словам, вахта сейчас для него предпочтительнее: летом он может отдыхать два месяца вместо привычных двух недель, если бы остался в Новосибирске и устроился на местный завод.



— Мы работаем месяц, а потом нам оплачивают по часовой ставке межвахту. Рабочие дни по 8 часов, оплачивается только то количество часов, которые мы переработали сверх обычной восьмичасовой рабочей недели в течение месяца. Как сверхвахту у нас придумали оставаться в Коломне: просто на это время, когда ты хочешь остаться, тебя устраивают по совмещению, — рассказал он.



По его словам, во время вахты он получает аванс за первую половину месяца — порядка 40 тысяч рублей, затем, примерно через две недели, приходит зарплата — еще около 90 тысяч рублей. В период межвахты доход ниже.



— За ту же первую половину месяца где-то 32 тысячи приходит на руки. Но есть и свои лайфхаки. У кого есть знакомые врачи, те берут больничный: его оплачивают, а межвахту нет, а все долги по межвахте выплатят в конце учебного периода. Это обычно год, — добавляет Михаил. — На севере побольше платят, но сейчас станочники туда не ездят особо — в основном требуются сварщики, буровики, водители.



Недавно мы выясняли, действительно ли фокус внимания работодателей сместился со сферы IT в производство и другие отрасли. Кто выигрывает в зарплате и что планируют работодатели делать с нехваткой рабочего персонала — читайте здесь.