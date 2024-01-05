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«Если техник танцует, значит с самолетом все в порядке»: сотрудник аэропорта веселит пассажиров

Публикуем историю парня

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Видео: Сеть городских порталов

Федор Мартынов — специалист по обслуживанию самолетов в аэропорту Челябинска. Это тот самый человек, которого мы видим в иллюминатор во время буксировки — перед взлетом и после посадки. Рабочие будни Федор показывает в своем небольшом блоге, а в новостях засветился после танца на взлетно-посадочной полосе.

— Я не видел, что меня снимают. А если бы видел, то постеснялся бы танцевать, — рассказал Федор. — Потом товарищ скинул новость, что в Челябинском аэропорту танцующий сотрудник. Теперь меня весь аэропорт так знает.

Сначала Федор побаивался работы: огромные самолеты едут прямо на тебя — кто ж не испугается? Но справился.

— Более-менее привык к узкофюзеляжным самолетам, — рассказал парень. — С большими все равно бывает страшно. Например, когда прилетает ИЛ-376 — он такая махина, гудит.

В видео выше смотрите о работе Федора и аэропортовых буднях.

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