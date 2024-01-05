«Если техник танцует, значит с самолетом все в порядке»: сотрудник аэропорта веселит пассажиров

Федор Мартынов — специалист по обслуживанию самолетов в аэропорту Челябинска. Это тот самый человек, которого мы видим в иллюминатор во время буксировки — перед взлетом и после посадки. Рабочие будни Федор показывает в своем небольшом блоге, а в новостях засветился после танца на взлетно-посадочной полосе.

