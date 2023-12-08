«Конкуренция будет только расти»: кому за работу готовы платить по 100 тысяч в 2024 году — прогноз новосибирских аналитиков

С 1 января многие обещают начать жить по-новому, и для кого-то изменения кроются не только в диете и отказе от вредных привычек, но и в работе. Иногда люди откладывают смену места как раз на период после новогодних праздников. И если одни профессионалы востребованы в течение всего года, то другим придется потратить на поиск много времени. НГС поговорил со специалистами сайтов по поиску работы HH.RU и Зарплата.ру, чтобы выяснить, кого ищут работодатели и кто сможет претендовать на высокую зарплату в новом, 2024 году.
Кого искали в 2023 году
По информации сервиса Зарплата.ру, среди вакансий массового найма в Новосибирске больше всего востребованы продавцы, курьеры, упаковщики, комплектовщики, разнорабочие и водители. Сайт HH.RU сообщает, что среди массовых специальностей топ-5 самых популярных не меняется уже долго время. Наиболее востребован на рынке рабочий персонал (22% вакансий от всего объема в регионе в октябре), сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (20%), работники производства и сервиса (15%), строительства и недвижимости (15%), а также транспорта, логистики и перевозок (14%).
Всего с января по ноябрь в Новосибирске открыли 249 тысяч вакансий. Количество предложений резко увеличилось для работников высшего и среднего менеджмента, управления персоналом, сферы транспорта. При этом в ИТ-направлении в Новосибирске заметен спад — работодатели опубликовали на 9% меньше вакансий, чем с января по ноябрь 2022 года. В целом по России прирост составил 2%.
— Самые дефицитные кадры в Новосибирске сейчас — специалисты из сфер «Автомобильный бизнес», в том числе автослесари и автомастера (1,5 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,9), «Рабочий персонал» (2), «Строительство, недвижимость» (2,2), «Производство, сервисное обслуживание» и «Розничная торговля» (по 2,3). По всем этим направлениям дефицит сильнее, чем в среднем по региону, — сообщила НГС пресс-служба HH.RU.
По информации Зарплаты.ру, наиболее дефицитные и востребованные специалисты — это производственный персонал, работники сферы строительства (фрезеровщики, токари, электромонтажники и другие), повара, пекари и водители.
Избыток кадров зафиксировали в четырех направлениях. В сфере маркетинга, рекламы и PR на одну вакансию приходится 10,3 резюме, в высшем и среднем менеджменте — 11,5 резюме, в инвестициях и консалтинге — 12,3 резюме, в сфере искусства, развлечениях и масс-медиа — 17,8 резюме на одну вакансию, пишет HH.RU.
Сколько платят
Информацию о средних зарплатах в регионе публиковал Новосибирскстат. В Новосибирской области показатель составил 59 050 рублей. В соседнем Красноярском крае получают в среднем 77 126 рублей, в Иркутской области — 70 319 рублей, в Кемеровской — 62 909 рублей, в Томской — 62 308 рублей. В среднем в Сибирском Федеральном округе зарплата составляет 62 325 рублей.
Самая прибыльная отрасль в регионе — информация и связь, где средняя зарплата достигла 111 067 рублей. Следом идут финансы и страхование с показателем в 100 571 рубль и добыча полезных ископаемых — работники получают в среднем 75 805 рублей. Самые низкие средние зарплаты зафиксировали в сельском хозяйстве — 43 044 рубля, административной деятельности и сопутствующих услуг — 41 178 рублей, гостиниц и общепита — 34 082 рубля.
Показатели сервисов по поиску работы подсчитали, какой была медианная зарплата за период с января по ноябрь 2023 года. По информации Зарплаты.ру, показатель составил 51 000 рублей.
Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.
По подсчетам HH.RU, медианное предложение работодателей составило 48 400 рублей, ожидание — 43 300 рублей. В октябре показатели составили 50 600 и 50 000 рублей соответственно.
В качестве примеров Зарплата.ру приводит зарплаты курьеров. Им предлагают высокую медианную зарплату в 100 000 рублей. Но стоит принять во внимание, что люди становятся курьерами в качестве подработки, а работодатели указывают либо зарплатную «вилку», либо максимальную зарплату, которая может меняться в зависимости от количества работы и сезона. Сами курьеры рассчитывают на зарплату в 50 000 рублей.
У пятерки самых популярных вакансий показатели несколько ниже. Медианное предложение для продавцов составляет 40 000 рублей, желаемый показатель — 38 000 рублей. Администраторы рассчитывают на 41 000 рублей, в вакансиях предлагают 40 000 рублей. У менеджеров по продажам показатели составляют 65 000 и 60 000 рублей, у водителей — 55 000 и 62 000 рублей соответственно. Отдельно стоит выделить комплектовщиков — соискатели хотят получать 50 000 рублей ежемесячно, а медианное предложение работодателей составляет 80 000 рублей. Здесь, как и с вакансиями курьеров, часто указывают максимальную зарплату, которая на самом деле может быть несколько ниже. Для разнорабочих медианное ожидание составило 50 000 рублей, предложение — 62 тысячи.
Куда идти в 2024 году
Министерство труда и социального развития Новосибирской области подсчитало число безработных в Новосибирской области. На 1 декабря в регионе таких 9200 человек, уровень официальной безработицы составляет 0,7% от общего числа рабочей силы.
— По состоянию на 1 декабря 2023 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 40 600 человек, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года, — сообщает ведомство.
По прогнозу HH.RU, наибольшим спросом в следующем году будут пользоваться специалисты рабочих специальностей, которых также называют «синими воротничками». К ним относятся строители, специалисты для ритейла, водители и машинисты.
— В части «синих воротничков» спрос будет расти как на квалифицированные кадры, так и на неквалифицированных специалистов, в частности, сейчас для них открыта масса вакансий в сфере производства. И если будет снижаться поток мигрантов, то конкуренция будет только расти, — прогнозирует HH.RU.
Также возможно, что откроется больше вакансий для молодых работников без опыта, в том числе тех, кому исполнилось 14 лет. Параллельно возможно увеличение спроса на кадры пред- и постпенсионного возраста, так как на фоне нехватки персонала — это новый ресурс рабочей силы.
Ожидается увеличение количества вакансий для самозанятых и вакансий с гибкой занятостью.
— Работодатели будут искать альтернативные каналы привлечения кадров. Так, в этом году одной из обсуждаемых тем было привлечение к работе заключенных и появление понятия «полосатые воротнички». Первые кейсы уже есть, — пишет HH.RU.
При этом Зарплата.ру отмечает, что на высокий доход от 100 000 рублей могут рассчитывать и представители рабочих специальностей, и сотрудники других сфер.
— Если говорить про вакансии массового найма, то, в первую очередь, это наиболее дефицитные и востребованные сотрудники на производство: токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ (медианная зарплата по таким вакансиям выше 100 000 рублей). Практически во всех профессиях сейчас есть достаточное количество вакансий для квалифицированных опытных сотрудников с зарплатой выше данной отметки, — объясняет Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру.
Наиболее подходящее время для поиска работы может отличаться в зависимости от специальности. Если речь идет о несезонных профессиях, то открытие новых вакансий, как правило, связано с началом нового финансового года, поэтому пик предложений обычно приходится на период с февраля по март. Но из-за дефицита соискателей сезонность уже не так влияет на количество вакансий. Представителям «синих воротничков» можно выходить на рынок в любой месяц, потому что спрос на таких специалистов есть весь год.
В HH.RU отметили, что если речь идет о поиске работы для специалистов, у которых высокая конкуренция, то лучше начинать искать работу марте и апреле или в начале бизнес-сезона — сентябре и октябре. В случае дефицита кадров в отрасли подойдет любой сезон.
Ранее мы писали о том, представители каких профессий в России получают самые завидные зарплаты. В топе оказались не только айтишники, но и представители рабочих специальностей.