«Конкуренция будет только расти»: кому за работу готовы платить по 100 тысяч в 2024 году — прогноз новосибирских аналитиков

Показатели сервисов по поиску работы подсчитали, какой была медианная зарплата за период с января по ноябрь 2023 года. По информации Зарплаты.ру, показатель составил 51 000 рублей.



Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.



По подсчетам HH.RU, медианное предложение работодателей составило 48 400 рублей, ожидание — 43 300 рублей. В октябре показатели составили 50 600 и 50 000 рублей соответственно.



В качестве примеров Зарплата.ру приводит зарплаты курьеров. Им предлагают высокую медианную зарплату в 100 000 рублей. Но стоит принять во внимание, что люди становятся курьерами в качестве подработки, а работодатели указывают либо зарплатную «вилку», либо максимальную зарплату, которая может меняться в зависимости от количества работы и сезона. Сами курьеры рассчитывают на зарплату в 50 000 рублей.

