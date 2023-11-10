freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 91.93
eur 98.41
СрочноНовосибирец на «крузаке» стал давить охранника
Все новости
Все новости
Подробности

У кого больше — стоматолога или водителя? Кто в России получает самые завидные зарплаты

И за какие вакансии придется сражаться

844

Поделиться

Как минимум раз в год власти рассказывают нам о том, как выросли зарплаты у жителей России. Но не все ощущают эти изменения на своем кошельке. Мы решили разобраться, кто сегодня получает больше остальных. Вам пригодится, если вы в ближайшее время планируете сменить работу.

Верхушка самых «дорогих» специалистов

То, в какой сфере самые «дорогие» специалисты, вряд ли кого-то удивит: как нам рассказали в Hh.ru, по данным за январь — октябрь 2023 года в топе по зарплатам находятся сотрудники, связанные с IT, а также различные руководители.

Поделиться

Московские программисты получают в несколько раз больше, чем их региональные коллеги. По данным исследовательского центра SuperJob, программист Java в среднем получает 300 000 рублей в месяц на руки (максимальная зарплата — 500 000 рублей), инженер DevOps — 280 000 рублей (максимум — 500 000 рублей), программист Python — 270 000 рублей (максимум — 550 000 рублей).

Но не только программисты и управленцы получают щедрую зарплату. В топ-30 зарплат по России попали и другие специалисты: например, на 14-м месте находятся агенты по недвижимости (средняя зарплата — 121 500 рублей), на 18-м месте — машинисты (118 900 рублей), на 28-м месте — токарь, фрезеровщик и шлифовщик (105 000 рублей).

Самые щедрые предложения на рынке

Не стоит смотреть только на среднюю зарплату — бывают и такие щедрые предложения, которые выбиваются из общего ряда похожих вакансий.

Так, самыми дорогими вакансиями для людей с высшим образованием оказались должности директоров. Вот как выглядит тройка самых щедрых на данный момент предложений:

  • генеральный директор (CEO) электросетевой компании — от 1,2 миллиона рублей в месяц до вычета налогов;
  • исполнительный директор в компанию, занимающуюся импортом и сервисным обслуживанием электронной техники — от 1 миллиона рублей в месяц до вычета налогов;
  • генеральный директор девелоперского холдинга — от 800 тысяч рублей на руки.

Если говорить не об управленцах, а о квалифицированных сотрудниках с профессиональными навыками, то больше всех сегодня готовы заплатить стоматологу-ортодонту в Мурманской области (450 000 рублей в месяц), пилоту вертолета Robinson R66 в Магаданской области (420 000 рублей в месяц) и энергетику карьера в Республике Саха (от 350 000 рублей в месяц).

Для людей без высшего образования тоже нашлись высокооплачиваемые вакансии. Три самых «дорогих» из них оказались в Сочи:

  • агент по продаже элитных вилл и домов — от 800 тысяч до 8 миллионов рублей;
  • менеджер по продажам земельных участков в Краснодарском крае — от 800 тысяч рублей без потолка;
  • водитель с личным грузовиком с графиком 7 дней в неделю, в том числе ночью — от 720 тысяч рублей.

Среди вакансий для линейных сотрудников самыми «дорогими» оказались должности старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 204 500 рублей в месяц), геодезиста-камеральщика (190 000 рублей в месяц) и начальника сварочного оборудования (от 180 000 рублей в месяц).

Самые востребованные профессии

Как рассказали в SuperJob, сотрудников не хватает в сферах промышленности, строительства и продажах.

Поделиться

Если говорить о самых востребованных профессиях, то, по данным Hh.ru, сейчас особо активно ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (7,9% от всех активных вакансий), менеджеров по продажам и работе с клиентами (7,4% от активных вакансий) и водителей (4,5% от активных вакансий).

На рынке труда также особо востребованы:

  • операторы call-центров, специалисты контактного центра;
  • упаковщики, комплектовщики;
  • повара, пекари, кондитеры;
  • бухгалтеры;
  • кладовщики;
  • врачи;
  • инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики.

Где переизбыток кадров

В некоторых сферах конкуренция за место наиболее высока.

Поделиться

Но несмотря на высокую конкуренцию, переизбытка кадров сегодня нет ни в одной из профессиональных сфер, заявили нам в пресс-службе Hh.ru. По их словам, сложности с подбором персонала сейчас наблюдаются везде.

— Однако есть профессиональные сферы, где спрос работодателей на новых специалистов невысок, например, это «страхование», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «стратегия, инвестиции, консалтинг», «искусство, развлечения, массмедиа» и «Юристы», — уточнили в Hh.ru. — На каждую из этих профессиональных сфер приходится менее 1% от общего количества вакансий в стране.

По теме

ЗарплатаВакансияДеньгиЗаработная платаЗаработокВысокая зарплатаПрограммистыВрачиВодители
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter