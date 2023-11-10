У кого больше — стоматолога или водителя? Кто в России получает самые завидные зарплаты

Как минимум раз в год власти рассказывают нам о том, как выросли зарплаты у жителей России. Но не все ощущают эти изменения на своем кошельке. Мы решили разобраться, кто сегодня получает больше остальных. Вам пригодится, если вы в ближайшее время планируете сменить работу.
Верхушка самых «дорогих» специалистов
То, в какой сфере самые «дорогие» специалисты, вряд ли кого-то удивит: как нам рассказали в Hh.ru, по данным за январь — октябрь 2023 года в топе по зарплатам находятся сотрудники, связанные с IT, а также различные руководители.
Московские программисты получают в несколько раз больше, чем их региональные коллеги. По данным исследовательского центра SuperJob, программист Java в среднем получает
Но не только программисты и управленцы получают щедрую зарплату. В
Самые щедрые предложения на рынке
Не стоит смотреть только на среднюю зарплату — бывают и такие щедрые предложения, которые выбиваются из общего ряда похожих вакансий.
Так, самыми дорогими вакансиями для людей с высшим образованием оказались должности директоров. Вот как выглядит тройка самых щедрых на данный момент предложений:
- генеральный директор (CEO) электросетевой компании — от 1,2 миллиона рублей в месяц до вычета налогов;
- исполнительный директор в компанию, занимающуюся импортом и сервисным обслуживанием электронной техники — от 1 миллиона рублей в месяц до вычета налогов;
- генеральный директор девелоперского холдинга — от 800 тысяч рублей на руки.
Если говорить не об управленцах, а о квалифицированных сотрудниках с профессиональными навыками, то больше всех сегодня готовы заплатить стоматологу-ортодонту в Мурманской области (
Для людей без высшего образования тоже нашлись высокооплачиваемые вакансии. Три самых «дорогих» из них оказались в Сочи:
- агент по продаже элитных вилл и домов — от 800 тысяч до 8 миллионов рублей;
- менеджер по продажам земельных участков в Краснодарском крае — от 800 тысяч рублей без потолка;
- водитель с личным грузовиком с графиком 7 дней в неделю, в том числе ночью — от 720 тысяч рублей.
Среди вакансий для линейных сотрудников самыми «дорогими» оказались должности старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от
Самые востребованные профессии
Как рассказали в SuperJob, сотрудников не хватает в сферах промышленности, строительства и продажах.
Если говорить о самых востребованных профессиях, то, по данным Hh.ru, сейчас особо активно ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (7,9% от всех активных вакансий), менеджеров по продажам и работе с клиентами (7,4% от активных вакансий) и водителей (4,5% от активных вакансий).
На рынке труда также особо востребованы:
- операторы call-центров, специалисты контактного центра;
- упаковщики, комплектовщики;
- повара, пекари, кондитеры;
- бухгалтеры;
- кладовщики;
- врачи;
- инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики.
Где переизбыток кадров
В некоторых сферах конкуренция за место наиболее высока.
Но несмотря на высокую конкуренцию, переизбытка кадров сегодня нет ни в одной из профессиональных сфер, заявили нам в пресс-службе Hh.ru. По их словам, сложности с подбором персонала сейчас наблюдаются везде.
— Однако есть профессиональные сферы, где спрос работодателей на новых специалистов невысок, например, это «страхование», «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «стратегия, инвестиции, консалтинг», «искусство, развлечения, массмедиа» и «Юристы», — уточнили в Hh.ru. — На каждую из этих профессиональных сфер приходится менее 1% от общего количества вакансий в стране.