У кого больше — стоматолога или водителя? Кто в России получает самые завидные зарплаты

Московские программисты получают в несколько раз больше, чем их региональные коллеги. По данным исследовательского центра SuperJob, программист Java в среднем получает 300 000 рублей в месяц на руки (максимальная зарплата — 500 000 рублей), инженер DevOps — 280 000 рублей (максимум — 500 000 рублей), программист Python — 270 000 рублей (максимум — 550 000 рублей).



Но не только программисты и управленцы получают щедрую зарплату. В топ-30 зарплат по России попали и другие специалисты: например, на 14-м месте находятся агенты по недвижимости (средняя зарплата — 121 500 рублей), на 18-м месте — машинисты ( 118 900 рублей), на 28-м месте — токарь, фрезеровщик и шлифовщик ( 105 000 рублей).

