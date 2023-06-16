Введут ли шестидневку в России? Отвечает министр труда

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство не планирует устанавливать шестидневку в Трудовом кодексе. Ранее с таким предложением к министру обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Котяков на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что не поддерживает эту идею. Министр отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.
Представители ассоциации «Аванти» ранее объясняли свое предложение тем, что шестидневка поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва и сократить зависимость от иностранных институтов. В качестве примера таких экспериментов предприниматели приводили опыт граждан СССР во время Великой Отечественной войны, когда «россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю», и практику некоторых европейских и азиатских стран.
Действующее законодательство допускает график с шестидневной рабочей неделей, но устанавливает количество рабочих часов в неделю. Согласно ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в неделю.