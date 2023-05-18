Язвы на пальцах и угрозы: как журналистка сортировала ковыль и клеила объявления — после этих историй вы откажетесь от подработок

Первым местом, которое я нашла в качестве подработки, стал цветочный магазин. Объявление увидела случайно в социальных сетях. В задачи работника входило приезжать в офис и забирать к себе домой ворох необработанного ковыля. При желании можно было работать в офисе, но я такой вариант отмела. Мне предстояло из больших пучков ковыля формировать маленькие, очищая сухоцветы от мусора.



— Пробную партию вы забираете сами у нас из офиса. Там проводим краткий инструктаж на 10 минут. На первый опыт отводим неделю. Потом приезжаете в офис, проводим контроль, оплачиваем сделанное и договариваемся на объемы и сроки. Если объем берете большой, то привезем домой, готовое увезем. Оплата по факту сделанной работы, — объяснил мне работодатель.

