Как изменилось число безработных за год? Изучаем данные Минтруда Новосибирской области

В Новосибирской области на
Всего в регионе 13,5 тысячи зарегистрированных безработных жителей. Уровень официальной безработицы — 0,9% от численности рабочей силы.
С начала года за помощью в поиске работы обратились 14,9 тысячи человек. За этот период 603 работника были уволены из-за сокращения.
— С работниками, подлежащими высвобождению и находящимися под риском увольнения, ведется работа, направленная на содействие скорейшему трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, — говорится в статистике Минтруда.
С начала года при содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 10 тысяч человек.
Вчера, 11 апреля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян.