Глава СКР предложил ввести налог на труд мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян. Об этом глава ведомства заявил в интервью «Интерфаксу», опубликованном 11 апреля.
— Необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы, — сказал он.
Бастрыкин также считает, что для снижения социальной напряженности нужно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами РФ.
Кроме того, глава СК отметил, что нужно внедрить вахтовый метод по использованию российской рабочей силы. По его мнению, нужен механизм перемещения граждан РФ из регионов с низким экономическим развитием туда, где нужны работники.