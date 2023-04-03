Не запутайтесь в выходных: когда и сколько отдыхаем в мае

Апрель в плане праздников — очень неинтересный месяц, потому что нет ни одного праздничного дня. Следующие добавочные выходные ожидают нас только в мае, зато они традиционно будут затяжными.
Майские праздники в 2023 году разбивает четырехдневная рабочая неделя, отдыхать будем в два захода: сначала с 29 апреля по 1 мая (с субботы по понедельник включительно), а затем — с 6 по 9 мая (с субботы по вторник включительно). Иногда власти могут продлевать праздничные дни (обычно с 1 по 10 мая) — так было в 2020 и 2021 годах, но вот в прошлом году лишних выходных в мае уже не сделали.
После майских праздников следующие затяжные выходные ждут нас в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Но затем наступает длительное затишье, которое продлится до ноября.
Кстати, мы рассказывали и о том, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск — если вы беспокоитесь за свои финансы, то проверьте, удачно ли вы взяли даты. А еще полезно будет узнать о том, оплатит ли работодатель долгие майские праздники.