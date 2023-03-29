Депутаты хотят сократить рабочую неделю (опять). Почему об этом всё время говорят, но не делают?

— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — цитирует Светлану Бессараб издание «Подмосковье сегодня».



По мнению депутата, такой вариант не скажется на продуктивности сотрудников. Кроме того, считает Бессараб, «многие работодатели уже отпускают сотрудников после обеда по пятницам».



Представители комитета Госдумы по труду и соцполитике не впервые предлагают добавить россиянам выходных. Ранее с аналогичными идеями выступал глава комитета Ярослав Нилов — он, например, несколько лет говорил о том, что 31 декабря должен быть выходным днем. И идею четырехдневной рабочей недели поддерживал.

