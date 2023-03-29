Депутаты хотят сократить рабочую неделю (опять). Почему об этом всё время говорят, но не делают?

Депутаты Госдумы в очередной раз предложили сократить рабочую неделю. Об этом на днях заявила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. К вопросу о сокращении рабочей недели представители власти возвращаются регулярно, предлагая разные варианты. Чаще это превращение пятидневной рабочей недели в четырехдневную, но в этот раз решили обойтись менее радикальными мерами. Разбираемся, что предлагают депутаты в этот раз и почему надеяться на них опять не приходится.
— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — цитирует Светлану Бессараб издание «Подмосковье сегодня».
По мнению депутата, такой вариант не скажется на продуктивности сотрудников. Кроме того, считает Бессараб, «многие работодатели уже отпускают сотрудников после обеда по пятницам».
Представители комитета Госдумы по труду и соцполитике не впервые предлагают добавить россиянам выходных. Ранее с аналогичными идеями выступал глава комитета Ярослав Нилов — он, например, несколько лет говорил о том, что 31 декабря должен быть выходным днем. И идею четырехдневной рабочей недели поддерживал.
— Отчасти четырехдневка уже шагает по рынку труда. Без законодательного допинга, — писал Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. — Большую роль тут сыграла пандемия: некоторые предприятия освоили такой формат в рамках удаленки, не теряя при этом зарплаты сотрудников и не снижая производительности. И кто-то продолжает так работать, например творческие специалисты. Но не будем забывать о предприятиях непрерывного цикла — скажем, спасателям переход на сокращенную рабочую неделю по объективным причинам противопоказан.
Нилов подчеркивал, что рынок труда сам должен сформировать такую модель, при которой люди будут больше отдыхать и меньше работать. И только после этого можно будет внести поправки в Трудовой кодекс.
Сокращение рабочих часов шагает, как выразился Нилов, не только по российскому рынку труда — аналогичные идеи есть и за рубежом. Например, в Исландии с 2015 по 2019 год провели эксперимент для 2500 сотрудников разных учреждений, уменьшив 40-часовую рабочую неделю до 35–36 часов. Эксперимент признали успешным, и в течение двух лет профсоюзы добились сокращения трудовой недели для 80% исландских работников.
— Другие страны тоже сокращают количество рабочих часов в неделю. Но понимаете, здесь нужно исходить из производительности труда. Страны с высокой производительностью труда могут себе это позволить, — говорит директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович. — Для нас — теоретически, конечно, можно это сделать, но тогда упадет ВВП, упадет экономика, упадут доходы населения, значит упадет потребление, упадет розничная торговля, все основные виды деятельности. Я не могу сказать, что это будет космический удар. Если это время будет использоваться продуктивно — например, для занятий спортом, творчеством, воспитанием детей — может, это и будет иметь положительные стороны. Но при нашей медианной зарплате в 32–35 тысяч рублей люди это лишнее свободное время скорее будут использовать на неформальный бизнес.
Он объясняет, что сокращение рабочего времени даже на полдня — это фактически около 20 дней дополнительного отпуска в год. Значит, за эти дни не будет выработана продукция, товары и услуги.
— Возьмите наши месяцы с длинными выходными — январь и май — и сопоставьте, например, январь и декабрь. Вы увидите, что у нас потери в экономике чуть ли не 25–30%. Если сопоставить май с апрелем — будет то же самое, — говорит экономист. — У нас оборонные, машиностроительные предприятия, швейная промышленность работают по три смены в текущей ситуации в связи с СВО. И мы что хотим сейчас вместо этого сделать 4,5-дневную рабочую неделю? Как цель — я абсолютно согласен, но давайте сначала поднимем экономику и обеспечим ее развитие.
Специальная военная операция действительно повлияла на рынок труда в России. В июле 2022 года Владимир Путин подписал закон, который изменил условия работы компаний с госзаказами — уже тогда юристы предполагали, что это может привести к сверхурочной работе. Сказалась и частичная мобилизация — уже в ноябре рекрутинговые компании говорили о новых трендах на рынке и отмечали, что в дальнейшем влияние мобилизации на рынок труда усилится — эффект наложится на уже существующие негативные тренды — снижение численности работников из-за демографической ямы 1990-х годов и дополнительную смертность во время пандемии.