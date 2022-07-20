Ради оборонки россиян смогут заставлять работать в выходные: рассказываем, кого это коснется

В законе уточняется, что его действие распространяется на те компании, которые работают по госконтрактам с Вооруженными силами РФ, Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСО и ФСБ, а также с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, принимаются дополнения к закупочным законам — 223-ФЗ и 44-ФЗ . Эти дополнения позволяют ускорить процесс госзакупок для оборонзаказа.

— Очевидно, что в сложившихся условиях у нас материально-техническое обеспечение вооруженных сил должно происходить бесперебойно, поэтому в законы внесли коррективы, — пояснил Денис Валдеев. — В частности, можно увеличить объем закупки, можно заключать договор с единственным поставщиком — эти действия раньше закупочные законы дозволяли проводить только по строгой определенной процедуре. Сейчас, по сути, в интересах обороны страны, вооруженных сил, перечень таких оснований расширился. Допустим, если заключен договор на ремонт военной техники и в нем прописаны три единицы, а необходимость в ремонте появилась для пяти, шести или десяти единиц, то по этому закону перечень можно расширить. Понятно, что это будет происходить за счет увеличения стоимости контракта, то есть за счет бюджетных ассигнований.