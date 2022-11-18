Кого уволят, кому зарплату поднимут? Кризис и мобилизация поломали рынок труда — чего ждать работникам в 2023 году

— [Во время частичной мобилизации] повестки получили в среднем от 0,5 до 1% коллектива крупных предприятий с численностью от тысячи человек, — рассказал РБК основатель компании Superjob Алексей Захаров. — После объявления мобилизации самые хваткие работодатели резко увеличили число вакансий в надежде набрать нужных сотрудников.

Согласно статистике рекрутинговых порталов, частичная мобилизация сформировала новые тренды на рынке труда. По данным HeadHunter, после начала призыва работодатели стали предлагать вакансии с бронью, кроме того, увеличилось число объявлений с отсрочкой от военной службы. Большинство таких вакансий предназначено для IT-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. В отраслях бизнеса, предлагающего вакансии с бронью или отсрочкой, лидируют IT-компании, фирмы в сфере b2b-услуг, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.