Кого уволят, кому зарплату поднимут? Кризис и мобилизация поломали рынок труда — чего ждать работникам в 2023 году

После частичной мобилизации в России освободились рабочие места, но занять их проблематично. Всё потому, что это будет только на время — рабочие места сохраняются за мобилизованными. В какой ситуации оказался российский рынок труда по итогам частичной мобилизации? Эксперты рассказали, на какие вакансии повысился спрос и кого теперь ищут работодатели.
Новые тренды
В начале ноября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что на рынке труда страны наблюдается дефицит кадров. Но уже через пару недель вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что текущая ситуация на рынке остается стабильной: число официально зарегистрированных безработных сократилось до 570,2 тысячи человек, а количество работников в простое практически соответствует показателям марта.
Эксперты уверены, что эффект частичной мобилизации проявит себя для рынка труда позже. По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, он наложится на уже существующие негативные тренды — снижение численности работников из-за демографической ямы 1990-х годов и дополнительную смертность во время пандемии.
— [Во время частичной мобилизации] повестки получили в среднем от 0,5 до 1% коллектива крупных предприятий с численностью от тысячи человек, — рассказал РБК основатель компании Superjob Алексей Захаров. — После объявления мобилизации самые хваткие работодатели резко увеличили число вакансий в надежде набрать нужных сотрудников.
Согласно статистике рекрутинговых порталов, частичная мобилизация сформировала новые тренды на рынке труда. По данным HeadHunter, после начала призыва работодатели стали предлагать вакансии с бронью, кроме того, увеличилось число объявлений с отсрочкой от военной службы. Большинство таких вакансий предназначено для IT-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. В отраслях бизнеса, предлагающего вакансии с бронью или отсрочкой, лидируют IT-компании, фирмы в сфере b2b-услуг, металлургия и металлообработка, а также производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.
По словам Алексея Захарова, работодатели могли и раньше упоминать в описании вакансий наличие брони от призыва на военную службу, но тогда это было не так актуально, поэтому мало кто обращал внимание на такую опцию.
— Бронь предлагают потенциальным работникам силовые структуры и предприятия ОПК, последние — для высококвалифицированных рабочих. В вакансиях IT-сектора чаще встречаются более аккуратные формулировки — «возможна бронь», так как гарантировать ее могут не всем, — отмечает эксперт.
Другой тренд — рост интереса к вакансиям с удаленной занятостью. По словам Александра Сафонова, она актуальна как для тех, кто покинул страну, так и для оставшихся в России женщин, чьих мужей призвали, и они остались с детьми на руках.
— Если раньше женщины могли разделить обязанности по дому с мужьями и ходить на работу, то теперь многие лишились такой возможности. Кроме того, такие семьи могли потерять в доходах и будут нуждаться в подработке, в том числе удаленной. Спрос на дистанционные вакансии в России будет и среди тех, кто уже уехал и не смог найти работу за границей, — говорит эксперт.
По данным аналитиков Superjob, больше всего за месяц частичной мобилизации конкурс (соотношение резюме и вакансий) вырос в сферах «Административная работа, секретариат, АХО» и «Бухгалтерия, финансы, аудит». Топ сфер, в которых число вакансий в ноябре превышает число резюме, мы собрали в инфографике.
— Рекрутинговая активность работодателей сейчас чуть ниже среднего уровня 2017–2019 годов — минус 6%, — прокомментировала руководитель аналитического центра Superjob Наталья Голованова.
Что с зарплатой
По словам Натальи Головановой, зарплатные предложения работодателей в номинальном выражении без учета инфляции за последний месяц выросли на 1%. В топе наиболее высокооплачиваемых предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.
По мнению генерального директора платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, бизнесу позволяют экономить на фонде оплаты труда аренда кадров, аутсорсинг и фрилансеры. Это же повышает шансы на выживаемость в кризис.
— Поиск, наём и адаптация внештатников проходит быстрее, завершить отношения с ними проще в случае, если компания больше не нуждается в их услугах. Кроме того, еще один плюс — налоговые платежи и страховые взносы за таких сотрудников производить, как правило, не надо, потому что у многих из них есть статус ИП или самозанятого, — говорит Анастасия Ускова.
О том, что кризис в совокупности с планируемым властями ростом налоговой нагрузки на ряд отраслей приведет к экономии на оплате труда, ранее предупреждали эксперты Финансового университета.
Что будет дальше
По мнению экспертов, в 2023 году работодатели сократят фонд оплаты труда, увольняя малопроизводительных сотрудников и переводя персонал на другие формы отношений — например, аренду, фриланс и самозанятость. Вырастет конкуренция за рабочих и инженеров, поскольку будет дефицит кадров в рабочих специальностях. Работодателям было особенно тяжело привлекать таких специалистов уже по итогам сентября — по словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, уровень конкуренции не дотягивал даже до одного резюме на вакансию.
— Спрос на соискателей рабочих специальностей будет расти, а предложение — нет. Активность на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Не стоит забывать, что эта категория — одна из самых активно мобилизуемых, и если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится, — считает Наталья Данина.
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина полагает, что на фоне кризиса в 2023 году будут активно сокращаться трудовые коллективы.
— Работодатели будут заинтересованы в том, чтобы интенсифицировать труд сотрудников за счет увольнения менее производительных работников и повышения зарплаты оставшимся.
С ней согласен и профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, который уверен, что необходимость оптимизировать расходы на персонал выльется в рост неформальной занятости (а именно самозанятости).
— Из-за перевода трудовых отношений из одного формата в другой на рынке труда произойдет структурная перестройка, которая коснется всех видов деятельности, — прогнозирует эксперт.
Генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков прогнозирует дефицит кадров в производственной отрасли и агросекторе. Также эксперт полагает, что в будущем работодатели увеличат количество вакансий с временной занятостью, чтобы привлекать специалистов на определенный период (это актуально на фоне того, что за мобилизованными сохраняются их рабочие места), а также считает, что в 2023 году будет наблюдаться трудовая миграция между сферами.
— В ближайшем будущем будут востребованы специалисты со знанием китайского, арабского языков, хинди и с опытом работы в восточных странах, так как российские компании уже сейчас перестраиваются на азиатский рынок, — сообщил Александр Ветерков.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Эксперты резюмируют, что если кризис затянется, то в ближайшие пару лет именно компании и бюджетные учреждения будут гарантировать рабочие места, в то время как вклад частного (в особенности малого и среднего) бизнеса будет сокращаться. Санкции и кризисная ситуация в экономике стимулируют государство распространять экспансию на сферы высоких технологий IT и природных ресурсов, а это скажется и на найме. Но проблема лишь в том, что число рабочих мест в госсекторе ограничено возможностями бюджета, и в нынешней ситуации оно может также снижаться.
Что еще почитать по теме
- Как отдыхаем и работаем в 2023 году — производственный календарь;
- какие документы у вас имеют право требовать во время приема на работу (а какие нет);
- когда выгоднее взять отпуск в 2023 году.