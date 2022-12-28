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Истории

«Ни разу не ходил на новогоднюю елку»: история физика, который делает искусственные хрусталики для глаз и поет в храме

Роман Куц работает в научном институте и чтит традиции старообрядцев, которые ему привили родители

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Видео: Антон Дигаев, Маша Вьюн, Анна Богданова

Новосибирец Роман Куц — молодой физик, который работает в лаборатории дифракционной оптики, участвует в разработке хрусталиков для лечения катаракты. Когда Роману было два года, его родители стали старообрядцами. Он никогда не был на новогодней елке. Сейчас он часто ездит в храм и поет в церковном хоре.

В этом видео Роман Куц объясняет, как наука сочетается с верой в Бога, рассказывает про Братство Академистов, которым он управляет, и традиции старообрядцев. Некоторые моменты не попали в видео, подробнее о жизни Романа можно прочитать в репортаже Маши Вьюн.

НаукаСтарообрядцыФизикаХрам
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