С 1 января в России поднимут зарплаты. Юристы объяснили, кто и на какую прибавку может рассчитывать

В середине заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин обозначил задачи на следующий год и среди прочего заявил, что в 2023 году зарплаты должны вырасти. Сам он анонсировал дополнительную выплату медицинским специалистам первичного звена. О зарплатах прочих бюджетников еще в конце ноября высказался глава Министерства финансов Антон Силуанов: они в 2023 году вырастут примерно на 8%. Зарплаты правительства, президента и высших чиновников уже подняли совсем недавно — они стабильно растут каждую осень. А что будет с доходами всех остальных?
Теоретически, в законе есть механизм, который должен покрывать ежегодную инфляцию и делать так, чтобы доходы у людей как минимум не падали — индексация. Трудовой кодекс предписывает проводить индексацию зарплат всем работодателям, а не только бюджетным организациям. Причем делать это нужно в обязательном порядке. Правда, как именно, в законе не сказано: по ТК, «обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы» частники должны в порядке, установленном внутренними документами — коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Одним словом, в каждой компании должна быть специальная бумага, которая определяет, как и когда зарплаты индексируются.
— Возникает резонный вопрос — а что, если работодатель вовсе не предусматривает такого повышения заработной платы своими внутренними актами и положениями? На самом деле, можно не волноваться, поскольку даже при отсутствии в нормативных актах предприятия положений о плановом повышении заработной платы сотрудникам такая обязанность у работодателя все равно возникает, — говорит юрист нижегородской юридической коллегии «ЮриуС» Артем Сизов.
При этом какой-то конкретной суммы или процента в законах не указано, нет и прямой связки с инфляцией, грубо говоря, работодатель не обязан поднимать зарплаты ровно на тот же процент, на который выросли цены. В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции», но на самом деле это письмо ни к чему работодателей не обязывает — оно не является ни разъяснением, ни нормативным правовым актом. Просто напоминанием о самой обязанности зарплаты индексировать.
— Вопрос по индексации работодатель решает, исходя из инфляции и роста потребительских цен. То есть у размера индексации должно быть объективное экономическое обоснование, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. — Но при этом работодатель, принимая решение по индексации, может и должен учитывать экономическое состояние компании, результативность сотрудников, экономическую ситуацию в регионе, где он находится. Иными словами, работодатель при разрешении вопроса про процент индексации должен соблюдать баланс интересов работников и компании. И в каких-то случаях индексация в размере 0,01% будет законной, а в других — незаконной. Каждый случай индивидуален.
Главное, что нужно запомнить: каким бы рост зарплаты ни был — он должен быть обязательно. Верховный суд РФ указывал, что индексация — это всего один из способов обеспечить реальное повышение уровня зарплаты.
— При этом, если работодатель просто периодически увеличивает должностные оклады работников, выплачивает им премии и так далее, он выполняет требования трудового кодекса об индексации и дополнительно индексировать зарплату не должен, — говорит юрист Артем Сизов. — Но Верховный суд указал также на не менее важный момент — в локальном акте работодателя прямо должно быть прописано, что увеличение окладов и/или выплата премий приравниваются к индексации.
Если работодатель не индексирует зарплату, на него можно пожаловаться в госинспекцию труда или прокуратуру, а также обратиться в суд. Если в компании нет никакого порядка индексации, либо он есть, но индексация не проводится, работодателя могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства. Верховный суд в постановлении от 23 декабря 2021 года разъясняет, что такое нарушение ТК следует рассматривать и наказывать по статье 5.27 Административного кодекса. Максимальное наказание для юрлиц — штраф 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 тысяч рублей.
Юрист Артем Страшнов говорит, что суд или госинспекция труда скорее всего напомнят работодателю, что индексация — это его обязанность, но конкретную сумму не установят. При этом он отмечает, что судебная практика по таким делам небольшая. Большинство работодателей, особенно маленьких, вспоминают об индексации, только когда работники жалуются на компании, а жалуются работники не очень часто. И их можно понять — анонимную жалобу могут оставить без рассмотрения, а открыто жаловаться готов не каждый.
— Работодатель по итогам рассмотрения материалов дела наверняка ознакомится с содержанием заявления — по крайней мере, обвиняемый в совершении правонарушения либо проверяемый субъект обладает правом на ознакомление со всеми материалами дела, включая данные о заявителе, — говорит Артем Сизов.
Вступать в открытый конфликт с тем, кто платит зарплату сейчас, люди не готовы, и работодатели этим порой пользуются, забывая об индексации. Однако после увольнения человек тоже может потребовать свои деньги. Так, например, поступил Владимир Михайлов, когда его сократили с должности заместителя генерального директора после пяти лет работы — пошел в суд. Судиться, правда, пришлось два года, но по итогу бывшего работодателя суд обязал выплатить экс-сотруднику 4,5 миллиона рублей. Мы подробно рассказывали эту историю в проекте «Это вообще законно?»