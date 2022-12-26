С 1 января в России поднимут зарплаты. Юристы объяснили, кто и на какую прибавку может рассчитывать

— Возникает резонный вопрос — а что, если работодатель вовсе не предусматривает такого повышения заработной платы своими внутренними актами и положениями? На самом деле, можно не волноваться, поскольку даже при отсутствии в нормативных актах предприятия положений о плановом повышении заработной платы сотрудникам такая обязанность у работодателя все равно возникает, — говорит юрист нижегородской юридической коллегии «ЮриуС» Артем Сизов.



При этом какой-то конкретной суммы или процента в законах не указано, нет и прямой связки с инфляцией, грубо говоря, работодатель не обязан поднимать зарплаты ровно на тот же процент, на который выросли цены. В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции», но на самом деле это письмо ни к чему работодателей не обязывает — оно не является ни разъяснением, ни нормативным правовым актом. Просто напоминанием о самой обязанности зарплаты индексировать.

