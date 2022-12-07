Зарплата до 250 тысяч: кому в Новосибирске предлагают самые высокие заработки (кроме айтишников)

Аналитики платформы «Авито.Работа» составили топ вакансий с зарплатами до 250 тысяч рублей. Среди них парикмахер, сотрудник СТО и стоматолог.



По данным сервиса, медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) в новосибирских компаниях — 45 тысяч рублей. При этом практически во всех сферах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.