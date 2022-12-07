Зарплата до 250 тысяч: кому в Новосибирске предлагают самые высокие заработки (кроме айтишников)

Аналитики платформы «Авито.Работа» составили топ вакансий с зарплатами до 250 тысяч рублей. Среди них парикмахер, сотрудник СТО и стоматолог.
По данным сервиса, медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) в новосибирских компаниях — 45 тысяч рублей. При этом практически во всех сферах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей.
От 250 тысяч рублей готовы платить управляющему автосервисом. Ему нужно наладить эффективную и стабильную работу предприятия, предоставляющего полный цикл обслуживания автомобилей. В обязанности входит: формирование ценовой политики, подбор персонала, оптимизация рабочего процесса, внедрение новых технологий.
В топе вакансий также врач-стоматолог, который будет вести ортопедический прием в одной из новосибирских клиник. Компания готова платить от 100 до 200 тысяч рублей — размер и график будут обсуждать на собеседовании. Специалист должен владеть всеми современными методами протезирования зубов, иметь стаж больше трех лет и действующие документы, подтверждающие квалификацию.
Инженер ПТО может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей. Ищут специалиста в строительстве с профильным образованием и стажем, способного вести проекты по созданию слаботочных систем на промышленных объектах. Он должен быть готов к командировкам. Работник обязан вести исполнительную документацию, взаимодействовать с бригадиром, отделом поставок, заказчиком и строительным контролем. Могут быть командировки.
Мужская парикмахерская разместила вакансию барбера с зарплатой от
Также в топе вакансий менеджер по продажам техники и оборудования для металлообрабатывающих предприятий. Специалист может заработать 250 тысяч рублей в месяц (фиксированный оклад и проценты с продаж), но работодатель честно признается, что в среднем будет выходить, скорее, 120 тысяч рублей. У менеджера будет готовая клиентская база, но он должен будет ее расширять. Кандидат должен знать программы 1С и AmoCRM и иметь опыт работы.
В конце ноября сервис Зарплата.ру составил список рабочих вакансий в Донбассе — там обещают платить от 150 до 248 тысяч рублей. Больше ста тысяч зарабатывают специалисты по заполнению карточек на Wildberries — подробнее об этой вакансии можно почитать здесь.