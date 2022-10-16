«На какой трассе тебя вообще подобрали?» Бариста — о невыносимых сменах, грубых амбалах и наглых мамочках

Но ты ничего не можешь сделать, за любую грубость тебя уволят. Ты обязан всё терпеть.



Самая продаваемая позиция в меню — это капучино. Просто потому, что это самое знакомое людям слово. Но что это за кофе, люди часто не знают. Может, вы на самом деле хотите, чтобы молока было поменьше или побольше, что-то более нежное, что-то более насыщенное... Пожалуйста, не стесняйтесь озвучивать свои пожелания, бариста стоит перед вами не просто так.

Меня очень радовало, когда то один, то другой постоянник, привыкая ко мне, вместо извечного «один капучино, пожалуйста» вдруг говорил: «А знаете, я на самом деле хочу что-то более кофейное, но обязательно с молоком». Я включаю фантазию, готовлю и слышу: «Вау, а как это называется? Буду теперь это брать».

Бариста всегда в радость подсказать вам самый подходящий кофе. На мой взгляд, наша миссия и заключается в донесении до людей правильной культуры кофе.

«Десять человек в очереди»

Гости приходят в кофейни потоками. Самый большой из них — утренний, по пути на работу. Счастье, если на смене два-три бариста, но, как правило, стоишь одна-единственная ты — и десять человек в очереди. И начинается: «Девушка, а можно побыстрее, а я опаздываю, а мне прямо сейчас нужно». Послушайте, как бы грубо это ни звучало — мне абсолютно всё равно, если вы развернетесь и уйдете. Останутся еще девять. При проходимости в сто человек в день один чек мне кассы не сделает.