«На какой трассе тебя вообще подобрали?»
Бариста — о невыносимых сменах, грубых амбалах и наглых мамочках
Девушка честно рассказала, как работа в кофейне может довести до выгорания
Городские порталы продолжают рубрику «Что меня бесит», в которой представители самых разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Сегодня наша героиня — опытная бариста. Она выбрала эту работу из искренней любви к кофе и людям, однако выдержать трудовые будни оказалось тяжело. Прочитайте ее рассказ о
«Эта профессия — не то, чем кажется»
Я работала бариста три года. Притом я не человек, который пришел в случайную кофейню, отучился два дня и начал варить кофе — нет, я целенаправленно шла в эту сферу. Мне казалось, что это романтичная и творческая профессия, я прониклась атмосферой кофеен, поймала вдохновение и специально искала такую работу. Ради нее я проходила специальные курсы, училась в академиях. Но в итоге оказалось безумно тяжело, я просто выгорела.
Работа с людьми, наверное, всегда тяжелая — они все разные и ситуации случаются разные, начиная с мелкого хамства и заканчивая физическим причинением вреда. Эта профессия — не то, чем кажется, она страшная.
Работа по 12, а то и 15 часов в день, хамство, претензии, усталость, окупаются — барабанная дробь — 25 тысячами в месяц! Это в среднем. Работодатель, как правило, так себе, я знаю только двух действительно хороших управляющих. Остальным плевать, кто вы, как вы, какие у вас проблемы. Самая большая зарплата, о которой я слышала, — 47 тысяч, но у того человека было только три выходных в месяц. Обычно владельцы кофеен считают, что 25 тысяч достаточно. При этом студентов на работу они не берут, потому что им нужен полный рабочий день. Стандарты обслуживания ставят очень высокие, а как их работник должен хотя бы жилье оплачивать — загадка.
«Стоишь и выслушиваешь претензии»
Люди часто раздражаются из-за вещей, на которые бариста никак не влияет. Ты стоишь и выслушиваешь претензии из-за стоимости позиций в меню, из-за объема стаканчиков, из-за скачков цен — хотя они, кстати, обоснованы. Самые ходовые продукты в кофейнях — это молоко и зерно, а последнее после санкций безумно подорожало. Себестоимость кофе в принципе не особо ниже его цены в меню. Но даже если вам плевать на логику, если вам позарез хочется высказать недовольство — пожалуйста, высказывайте его начальству, а не бариста.
Как бы ты ни устал, как бы тебя ни раздражали люди — ты всё равно стараешься, ведь это твоя работа. В каждой кофейне висят камеры, и их действительно ежедневно просматривают. За новичками следят просто под лупой — за тем, как они работают и как общаются с людьми.
Когда вам задают вопросы — не говорите по телефону, не хамите нам. Мы же не телепаты, мы не знаем, нужны ли вам добавки, сироп, сахар. А если мы что-то смешаем не так — то вы же будете возмущаться.
Идеальный гость — это человек, который подходит и говорит: «Здравствуйте, мне капучино, триста миллилитров, две ложки сахара, без корицы. Сделайте его чуть горячее комфортной температуры, оплата безналом». Если вы будете всё проговаривать или просто четко отвечать на вопросы — вам будут очень благодарны.
«Девочки падали в обморок»
Сейчас, наверное, будет крик души всех бариста мира. Наши перерывы регулируются: например, 20 минут раз в два часа. Но это если гостей нет, а если они есть — ты не можешь уйти, пока всех не обслужишь. Иначе, напомню, нарушение увидят по камерам. Так что если удается урвать один перерыв за 12 часов — это уже хорошо. За это время нужно успеть поесть, потому что голодный бариста — плохой бариста. Но бывают ситуации, когда люди заходят, игнорируют табличку о перерыве, игнорируют тот факт, что я сижу с набитым ртом, и выдают: «А вы мне кофе не сделаете?» Это безумно неудобно.
Как правило, бариста работают в графике «два через два» или «три через три». Вычитаем из 24 часов
Сама работа проходит на ногах. За день ты обслуживаешь по
«Быдло, застрявшее в девяностых»
Почему-то так сложилось, что у бариста часто неформальный внешний вид — татуировки, пирсинг, цветные волосы. Я — не исключение, и периодически среди гостей встречается, выражусь прямо, какое-то быдло, застрявшее в девяностых, которое считает очень нужным выразить свое мнение по этому поводу. Самое страшное — когда доходит до угроз физической расправой. Просто потому, что человек считает, будто я неправильно выгляжу.
Представьте: заходит в кофейню взрослый дядя, зэк-амбал, и подходит ко мне — девчонке метр с кепкой. Он поливает меня матом, хамит, угрожает... И не дай бог ему вдобавок не понравится кофе.
Но ты ничего не можешь сделать, за любую грубость тебя уволят. Ты обязан всё терпеть.
Самая продаваемая позиция в меню — это капучино. Просто потому, что это самое знакомое людям слово. Но что это за кофе, люди часто не знают. Может, вы на самом деле хотите, чтобы молока было поменьше или побольше, что-то более нежное, что-то более насыщенное... Пожалуйста, не стесняйтесь озвучивать свои пожелания, бариста стоит перед вами не просто так.
Меня очень радовало, когда то один, то другой постоянник, привыкая ко мне, вместо извечного «один капучино, пожалуйста» вдруг говорил: «А знаете, я на самом деле хочу что-то более кофейное, но обязательно с молоком». Я включаю фантазию, готовлю и слышу: «Вау, а как это называется? Буду теперь это брать».
Бариста всегда в радость подсказать вам самый подходящий кофе. На мой взгляд, наша миссия и заключается в донесении до людей правильной культуры кофе.
«Десять человек в очереди»
Гости приходят в кофейни потоками. Самый большой из них — утренний, по пути на работу. Счастье, если на смене два-три бариста, но, как правило, стоишь одна-единственная ты — и десять человек в очереди. И начинается: «Девушка, а можно побыстрее, а я опаздываю, а мне прямо сейчас нужно». Послушайте, как бы грубо это ни звучало — мне абсолютно всё равно, если вы развернетесь и уйдете. Останутся еще девять. При проходимости в сто человек в день один чек мне кассы не сделает.
Не обижайтесь. На самом деле бариста очень любят своих гостей и всегда рады пообщаться, только пожалуйста, будьте людьми. Если вы видите, что в кофейне запара, а вы жутко торопитесь — не треплите нервы ни себе, ни нам, зайдите попозже.
Отдельный разговор — чаевые. Я никогда не видела, чтобы гостей в кофейнях обязывали их оставлять. Но зато часто встречаются гости, которые оставляют пять рублей сдачи с таким видом, словно они позволили мне забрать миллион. И с фирменной фразой: «Сдачи не надо!»
Пожалуйста, хватит. Это выглядит смешно. Просто спокойно скажите, что сдачу можно не давать.
«Уволили из-за претензии Роспотребнадзора»
Я работала во времена COVID-19, и это было ужасно. Если вдруг масочный режим вернется, запомните — шутка: «А кофе мне пить тоже через маску?» — уже всех достала.
Однажды меня уволили из кофейни из-за претензии Роспотребнадзора по поводу того, что гость был без маски. Это не шутки, всё действительно серьезно: если вас просят ее надеть — надевайте. И не снимайте, пока вам не выдадут кофе, иначе выдать его в принципе не имеют права.
Бариста тоже не нравились эти требования. Вам нужно постоять в маске две-три минуты, а мы не снимали их по 12 часов. Так что демагогия по типу: «Да зачем мне это напяливать» — выбешивает ужасно. Иногда мне говорили: «Я откажусь от кофе, но маску не надену». Боже, да и спасибо, списанный кофе я смогу выпить сама. И большое спасибо, если вы при этом заказали что-то авторское. Такое я себе бесплатно сделать не могу.
«Орал на меня, угрожал, крыл матом»
Иногда из-за неадекватных гостей случаются очень жесткие ситуации. Однажды гостю не понравился кофе — получился очень горьким. Мужчина пришел рано утром, до открытия, и я еще не успела нормально настроить кофемашину. Я предлагала ему немного подождать, но он отказался, начал возмущаться: «Кто платит — тот и прав», и потребовал этот кофе немедленно. А когда глотнул его, то буквально выплюнул. Он орал на меня, угрожал, крыл матом: «Что ты мне приготовила, такая-сякая, на какой трассе тебя вообще подобрали?» Повторяюсь, я очень низкая девушка, а это был очень высокий амбал. Он смахнул со стойки палочки, ронял вещи. Мне повезло, что успели подойти другие гости, которые успокоили этого мужчину, если, конечно, его можно так назвать.
Ужасно раздражают мамочки с детьми. При том, что я обожаю детей в роли гостей, это очень мило, но вот их матери... Они часто позволяют своим детям слишком многое. Они ничего не говорят, когда ребенок начинает что-то трогать, куда-то лезть. Маленький гость стоит, пинает и дергает меню, а его папа говорит: «Да, вот так, давай сильнее». Некоторые сажают детей на барную стойку, чего в принципе нельзя делать.
Если вдруг да — то это ваше право, но пусть столь интересные привычки остаются у вас дома. Воспитывайте детей, показывайте им, как стоит себя вести. Ничего страшного, если ребенок начинает баловаться, а мама ему объясняет, что так нельзя. Ужасно — если она его только поощряет.
«Кровь идет из ушей»
Я понимаю, что не все люди образованны в области филологии, и, казалось бы, это мелочь... Но господи, какая же кровь идет из ушей на фразах: «Мне экспресс», «Сделайте большую капучинку», «Дайте мне сладкую латте». Пожалуйста, запомните: эспрессо, латте, капучино — мужского рода. Кофе, желательно, тоже.
Раздражает отношение к бариста как к обслуживающему персоналу. Мы такие же люди, как и вы, которые зарабатывают себе деньги на жизнь. Если бариста опытный, он всегда посоветует вам вкусные вещи или даже придумает что-то специально для вас. Если неопытный — то, пожалуйста, просто будьте добрыми.
Моя мечта — чтобы каждый человек немного проработал в сфере общепита. Я серьезно. Тогда общество разом станет куда более уважительным — к продавцам в магазинах, к кассирам в фастфуде и, конечно же, к бариста.
Сфера общепита таит в себе немало негатива. Прочитайте, что о своей работе думает официант и о каких скандалах на кухне рассказывал повар. Спойлер: по его словам, плевки в еду — это не выдумка. Зачастую с конфликтными клиентами сталкиваются и сотрудники маркетплейсов, и работники банков, и даже медсестры.
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