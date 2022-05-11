Больше трех не выйдет: когда следующие длинные выходные в 2022 году (полезный календарь внутри)
Потерпеть до следующих затяжных выходных придется ровно месяц
После майских праздников многие наверняка задумались о том, будет ли еще в этом году такая возможность отдохнуть (не считая отпуска, конечно). Есть повод для огорчения — затяжных выходных больше не будет. Тем не менее возможность отдохнуть лишний денек-другой еще представится.
Лишние дни отдыха ждут нас в июне и ноябре. В июне День России (12 июня) выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 13 июня. В ноябре ситуация немного другая. День народного единства будут отмечать в пятницу, 4 ноября, а после него наступят вполне законные выходные. Кстати, в четверг перед праздником (3 ноября) будет сокращенный рабочий день.
Также в этом году праздничным днем станет 31 декабря, но в этом году он и так выходной, поэтому на работу идти не нужно. Ближе к лету станет известно, как будем отдыхать в январе — именно тогда чиновники составят новый производственный календарь на 2023 год.
Кстати, мы делали календарь, в котором отмечено, когда отдыхать выгодно по дням, а когда — по деньгам. Если вы еще не выбрали дату отпуска (хотя по закону уже должны были это сделать), то изучайте. Сейчас он выглядит так, но на днях в Госдуме вновь вспомнили о четырехдневной рабочей неделе. Мы разбирались, насколько возможно введение четырехдневки в ближайшем будущем, а заодно изучили все ее плюсы, минусы и подводные камни.