Больше трех не выйдет: когда следующие длинные выходные в 2022 году (полезный календарь внутри)

После майских праздников многие наверняка задумались о том, будет ли еще в этом году такая возможность отдохнуть (не считая отпуска, конечно). Есть повод для огорчения — затяжных выходных больше не будет. Тем не менее возможность отдохнуть лишний денек-другой еще представится.

Лишние дни отдыха ждут нас в июне и ноябре. В июне День России (12 июня) выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 13 июня. В ноябре ситуация немного другая. День народного единства будут отмечать в пятницу, 4 ноября, а после него наступят вполне законные выходные. Кстати, в четверг перед праздником (3 ноября) будет сокращенный рабочий день.