«Обсуждать во всю глотку дела и материться для пассажиров норма». Таксист заработал 100 тысяч, а получил 14

Виталий Ротарь работает таксистом в Екатеринбурге. Он говорит, что временно пошел трудиться водителем из-за проблем на основном месте.



Виталий посчитал, что за месяц работы в такси заработал 100 тысяч рублей, но по факту получил только 14. Он показал Е1.RU, куда уходят деньги водителей, и рассказал о непростых пассажирах.



— Я работаю на арендном автомобиле. Взял в таксопарке Volkswagen Polo 2019 года выпуска. Машина по тарифам «Яндекса» проходит как «Комфорт», но я вожу только «Эконом», чтобы снизить количество негативных оценок.

