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Виталий Ротарь

водитель такси
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Виталий Ротарь

водитель такси
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«Обсуждать во всю глотку дела и материться для пассажиров норма». Таксист заработал 100 тысяч, а получил 14

Водитель рассказал, из чего складывается его чистый доход за месяц

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Зарплата водителя такси может превышать <nobr class="_">100 тысяч</nobr> рублей, но большую часть этих денег он не увидит

Зарплата водителя такси может превышать 100 тысяч рублей, но большую часть этих денег он не увидит

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Виталий Ротарь работает таксистом в Екатеринбурге. Он говорит, что временно пошел трудиться водителем из-за проблем на основном месте.

Виталий посчитал, что за месяц работы в такси заработал 100 тысяч рублей, но по факту получил только 14. Он показал Е1.RU, куда уходят деньги водителей, и рассказал о непростых пассажирах.

— Я работаю на арендном автомобиле. Взял в таксопарке Volkswagen Polo 2019 года выпуска. Машина по тарифам «Яндекса» проходит как «Комфорт», но я вожу только «Эконом», чтобы снизить количество негативных оценок.

Предполагаю, что для большинства пассажиров, заказывающих такси по тарифу «Комфорт», это авто классифицируется как «старое ведро», хотя и стоит оно около миллиона, немногие и позволить себе смогут. Часто пассажиры по цене «Комфорта» ждут машины категории «Комфорт+» или «Бизнес».

За 22 дня этого месяца я выполнил 467 заказов, что вполне немало, не каждый еще столько осилит. «Грязными» заработал 100 658 рублей, комиссия «Яндекса» и таксопарка составила 26 684 рубля. Аренда машины в сутки стоит 1525 рублей, на 22 дня — 33 550. На бензин в среднем уходило 1200 в сутки, соответственно, 26 400 рублей [за этот период].

Большая часть дохода таксиста уходит на аренду автомобиля и комиссию

Большая часть дохода таксиста уходит на аренду автомобиля и комиссию

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Итого за 22 дня я заработал чистыми 14 тысяч рублей. И это не считая мойки авто и возможных штрафов. А чтобы вывести с баланса парка на карту то, что осталось, с меня снимут еще 2% комиссии сверху.

Чтобы хоть что-то заработать, надо часов 14 из машины не вылезать. В прошлом году месяц ездил — бонусы спасали. Сейчас их нет. Зарабатывают только агрегатор и таксопарк. А у водителя — уж как получится, бывают и дни, когда часов десять ездишь почти даром, только чтобы машину заправить и за аренду заплатить.

Доход водителя отражается в программе

Доход водителя отражается в программе

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Про пассажиров


Большинство адекватные, но также полно невменяемых, которые считают, что, если они заплатили 100–200 рублей, таксист для них становится прислугой безвольной, должен заткнуть рот и в ноги кланяться.

Ну а сам пассажир что захочет, то и творит. Обсуждать во всю глотку свои дела и материться при водителе для многих норма: как у малолеток, так и у вполне взрослых и вроде приличных особ. Многие, заказав такси, не выходят вовремя, за всю смену теряется существенное время, даже если ожидание платное.

Система оценок и рейтинга устроена так, что 5–10 неадекватных пассажиров из 500 могут его обвалить вплоть до блокировки.

Самая жесть — это вечер и ночь выходных. Неправильно указанные адреса — самое безобидное. Бросают грязные пакеты и сумки на сиденье, почти после каждого такого приходится протирать сиденье.

Водитель — «раб», работающий за копейки, и должен «ублажить» каждого пассажира-«нищеброда», даже если его стошнило прямо в машине.

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