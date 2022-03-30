«Обсуждать во всю глотку дела и материться для пассажиров норма». Таксист заработал 100 тысяч, а получил 14

Виталий Ротарь работает таксистом в Екатеринбурге. Он говорит, что временно пошел трудиться водителем из-за проблем на основном месте.
Виталий посчитал, что за месяц работы в такси заработал
— Я работаю на арендном автомобиле. Взял в таксопарке Volkswagen Polo 2019 года выпуска. Машина по тарифам «Яндекса» проходит как «Комфорт», но я вожу только «Эконом», чтобы снизить количество негативных оценок.
Предполагаю, что для большинства пассажиров, заказывающих такси по тарифу «Комфорт», это авто классифицируется как «старое ведро», хотя и стоит оно около миллиона, немногие и позволить себе смогут. Часто пассажиры по цене «Комфорта» ждут машины категории «Комфорт+» или «Бизнес».
За 22 дня этого месяца я выполнил 467 заказов, что вполне немало, не каждый еще столько осилит. «Грязными» заработал
Итого за 22 дня я заработал чистыми
Чтобы хоть что-то заработать, надо часов 14 из машины не вылезать. В прошлом году месяц ездил — бонусы спасали. Сейчас их нет. Зарабатывают только агрегатор и таксопарк. А у водителя — уж как получится, бывают и дни, когда часов десять ездишь почти даром, только чтобы машину заправить и за аренду заплатить.
Про пассажиров
Большинство адекватные, но также полно невменяемых, которые считают, что, если они заплатили 100–200 рублей, таксист для них становится прислугой безвольной, должен заткнуть рот и в ноги кланяться.
Ну а сам пассажир что захочет, то и творит. Обсуждать во всю глотку свои дела и материться при водителе для многих норма: как у малолеток, так и у вполне взрослых и вроде приличных особ. Многие, заказав такси, не выходят вовремя, за всю смену теряется существенное время, даже если ожидание платное.
Система оценок и рейтинга устроена так, что 5–10 неадекватных пассажиров из 500 могут его обвалить вплоть до блокировки.
Самая жесть — это вечер и ночь выходных. Неправильно указанные адреса — самое безобидное. Бросают грязные пакеты и сумки на сиденье, почти после каждого такого приходится протирать сиденье.
Водитель — «раб», работающий за копейки, и должен «ублажить» каждого пассажира-«нищеброда», даже если его стошнило прямо в машине.
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