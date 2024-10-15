«Это его первый горный поход»: отец пострадавшего в горах студента НГТУ узнал о камнепаде от журналистов

Алексей — опытный походник, но в горы пошел впервые Источник: социальные сети, Александр Ощепков / NGS.ru











Отец пострадавшего в горах студента Алексея О. рассказал, что это — первый горный поход его сына.

— Он позвонил мне 12 октября, предупредил, что ушел в поход и будет без связи, — рассказал Михаил О. — Раньше он занимался сплавами, в горы пошел в первый раз.

О том, что группа, в составе которой был его сын попала под камнепад, мужчина узнал от журналистов (он живет в Перми).

Алексей учится на 4 курсе НГТУ, на физика.

Сейчас молодой человек все еще находится в горах, вместе с телом погибшей студентки из Бердска Ксении (имя девушки изменено). По данным источника НГС, у него сломано бедро.