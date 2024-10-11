Московские силовики привезли в суд главу «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана

Сибиряка привезли в суд в Москве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Москве силовики привезли в суд известного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Главу «РАТМ-Холдинга» доставили в Лефортовский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Таран доставлен в Лефортовский суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме, — сообщает агентство.

На момент задержания Попелюх занимал должность заместителя гендиректора Агентства страховых вкладов (АСВ). Издание РБК заявляет, что претензии к Александру Попелюху возникли на основе банкротства компании «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед Межтопэнергобанком. В результате банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир» — он был оформлен в качестве залога.

Межтопэнергобанк с 2017 года находился в конкурсном управлении АСВ, и управление аквапарком также перешло в ведение агентства. АСВ перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

Следователи считают, что в результате реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались. По предварительным данным, ущерб достигает около 200 миллионов рублей.