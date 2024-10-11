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Происшествия Дело Тарана эксклюзив Московские силовики привезли в суд главу «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана

Московские силовики привезли в суд главу «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана

Новосибирского олигарха задержали накануне

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2 комментария

Сибиряка привезли в суд в Москве

В Москве силовики привезли в суд известного новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана. Главу «РАТМ-Холдинга» доставили в Лефортовский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Таран доставлен в Лефортовский суд для решения вопроса об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу пройдет в закрытом режиме, — сообщает агентство.

О задержании Эдуарда Тарана стало известно 11 октября. Источник НГС связывает произошедшее с ситуацией вокруг аквапарка «Аквамир» и арестом экс-зампрокурора Новосибирской области Александра Попелюха.

На момент задержания Попелюх занимал должность заместителя гендиректора Агентства страховых вкладов (АСВ). Издание РБК заявляет, что претензии к Александру Попелюху возникли на основе банкротства компании «ВДТ-Строй», причиной которого стала задолженность перед Межтопэнергобанком. В результате банку отошел построенный фирмой аквапарк «Аквамир» — он был оформлен в качестве залога.

Межтопэнергобанк с 2017 года находился в конкурсном управлении АСВ, и управление аквапарком также перешло в ведение агентства. АСВ перепоручило дела «Аквамира» организации, которая, по версии следствия, начала сдавать площади аквапарка в аренду по заниженной стоимости.

Следователи считают, что в результате реальные доходы от деятельности аквапарка скрывались. По предварительным данным, ущерб достигает около 200 миллионов рублей.

Источник НГС считает, что одним из фигурантов ситуации с «Аквамиром» рассматривается Эдуард Таран. О том, чем известен новосибирский предприниматель, мы рассказали в отдельном материале.

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Комментарии
2
kolhoznik
15 минут
тебя посадят , а ты не воруй
Гость
8 минут
эх эдик, эдик... не тому дал или ни у того взял
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