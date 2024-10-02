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Происшествия «Кто-то убегал от автомобилей»: на парковке дома в Новосибирске загорелись машины — фото и видео с места

«Кто-то убегал от автомобилей»: на парковке дома в Новосибирске загорелись машины — фото и видео с места

Владелица одной из машин считает, что кто-то намеренно устроил пожар

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Серьезно пострадали две машины, еще одна обгорела

Утром 2 октября на парковке пятиэтажки в Калининском районе Новосибирска загорелись две машины. Владельцы сообщают, что их автомобили подожгли.

Как рассказала НГС Наталья, владелица пострадавшего автомобиля Renault Fluence, все произошло примерно в 4 утра на парковке дома на улице Макаренко, 27. По словам женщины, одновременно загорелась ее машина и автомобиль соседа.

— Я проснулась от резкого зарева, раздался хлопок, подскочила к окну, увидела, что горит машина. Тогда разбудила мужа, чтобы он побежал вниз. Соседка видела, что кто-то убегал от автомобилей, приезжала полиция с собакой, след не взяла, — объяснила Наталья.

Машины загорелись примерно в 4 утра

По словам сибирячки, она считает, что автомобили подожгли. Владельцы машин написали заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные прибыли на улицу Макаренко в 03:53. Горели два автомобиля: Renault Fluence и Honda Shuttle. У Renault огнем повреждены моторный отсек и салон, вторая машины повреждена по всей площади. Полностью горение ликвидировали в 04:16.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в ведомстве уточняют информацию.

Недавно неизвестный поджег автомобиль на улице Ивана-Севастьянова, 10/1 в Ленинском районе. Инцидент попал на видео.

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Комментарии
1
266139480
3 минуты
Похоже кто то ну очень хочет продать авто по новому утильсбору.
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