«Разливает жидкость на капот»: в Новосибирске неизвестный поджег «Тойоту»— видео

Инцидент случился на Ивана-Севастьянова, 10/1 Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











Ночью 18 августа в Новосибирске загорелась машина. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — судя по видео, рядом с автомобилем был человек.



В сообщении сказано, что инцидент случился на Ивана-Севастьянова, 10/1 в Ленинском районе. Машина находилась на парковке.



— На кадрах можно заметить, как он неспешно разливает горючую жидкость на капот, после чего поджигает её, и машина моментально вспыхивает, — добавили в паблике.

Момент произошедшего попал на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На видео можно заметить, как злоумышленник подходит к автомобилю, в его руках неизвестный предмет. Через некоторое время машина загорается.



Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, речь идет о машине «Тойота Альтеза».



— Огнем поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет, — уточнили в ведомстве.



Пожарные прибыли на место произошедшего в 02:46, локализовать возгорание удалось через несколько минут, в 02:48. Специалисты ликвидировали пожар в 03:02.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.



Накануне в Новосибирской области загорелась крыша мини-рынка. Пожар случился в Искитиме.

