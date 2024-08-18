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Водитель въехал в стоящую машину и погиб

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Происшествия «Разливает жидкость на капот»: в Новосибирске неизвестный поджег «Тойоту»— видео

«Разливает жидкость на капот»: в Новосибирске неизвестный поджег «Тойоту»— видео

Как сообщили в МЧС, пострадавших нет

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Инцидент случился на Ивана-Севастьянова, 10/1

Ночью 18 августа в Новосибирске загорелась машина. Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — судя по видео, рядом с автомобилем был человек.

В сообщении сказано, что инцидент случился на Ивана-Севастьянова, 10/1 в Ленинском районе. Машина находилась на парковке.

— На кадрах можно заметить, как он неспешно разливает горючую жидкость на капот, после чего поджигает её, и машина моментально вспыхивает, — добавили в паблике.

Момент произошедшего попал на видео

На видео можно заметить, как злоумышленник подходит к автомобилю, в его руках неизвестный предмет. Через некоторое время машина загорается.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, речь идет о машине «Тойота Альтеза».

— Огнем поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет, — уточнили в ведомстве.

Пожарные прибыли на место произошедшего в 02:46, локализовать возгорание удалось через несколько минут, в 02:48. Специалисты ликвидировали пожар в 03:02.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирской области загорелась крыша мини-рынка. Пожар случился в Искитиме.

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