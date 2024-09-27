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Происшествия «Скоро сидеть будет не на чем»: вандалы устроили погром в новосибирской электричке — одно из сидений вырвали с корнем

«Скоро сидеть будет не на чем»: вандалы устроили погром в новосибирской электричке — одно из сидений вырвали с корнем

О неполадках в вагоне заметили на станции Ояш

695
3 комментария

Информацию об инциденте передали полиции

— Утром на станции Ояш зашла в электричку и была шокирована. Почему запускают такие вагоны для людей? Скоро сидеть будет не на чем, — отметила Надежда.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги НГС сообщили, что неполадки в вагоне выявили рано утром перед отправлением электрички.

— Утром перед отправкой электропоезда в рейс сотрудники пригородной компании выявили факт отсутствия сиденья, о чем сразу сообщили ответственному лицу в моторвагонном депо. Последствия вандальных действий неизвестных лиц были устранены в депо на станции Новосибирск-Главный, после прибытия электропоезда на станцию, сиденья установлены, — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что информацию о вандализме передали в правоохранительные органы.

Ранее жительница Новосибирска сообщила о массовой задержке пассажирских поездов. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что стало причиной сбоя в графике.

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Комментарии
5
Комментатор НГС
32 минуты
Хороший ресурс НГС, из содержательных заметок узнаем много нового. Например, что у сидений есть корни.
Гость
32 минуты
Дети - наше будущее ! Крепитесь ..........
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