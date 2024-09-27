«Скоро сидеть будет не на чем»: вандалы устроили погром в новосибирской электричке — одно из сидений вырвали с корнем

Информацию об инциденте передали полиции Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU; читательница НГС Надежда











— Утром на станции Ояш зашла в электричку и была шокирована. Почему запускают такие вагоны для людей? Скоро сидеть будет не на чем, — отметила Надежда.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги НГС сообщили, что неполадки в вагоне выявили рано утром перед отправлением электрички.

— Утром перед отправкой электропоезда в рейс сотрудники пригородной компании выявили факт отсутствия сиденья, о чем сразу сообщили ответственному лицу в моторвагонном депо. Последствия вандальных действий неизвестных лиц были устранены в депо на станции Новосибирск-Главный, после прибытия электропоезда на станцию, сиденья установлены, — пояснили в компании.