«Скоро сидеть будет не на чем»: вандалы устроили погром в новосибирской электричке — одно из сидений вырвали с корнем

— Утром на станции Ояш зашла в электричку и была шокирована. Почему запускают такие вагоны для людей? Скоро сидеть будет не на чем, — отметила Надежда.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги НГС сообщили, что неполадки в вагоне выявили рано утром перед отправлением электрички.
— Утром перед отправкой электропоезда в рейс сотрудники пригородной компании выявили факт отсутствия сиденья, о чем сразу сообщили ответственному лицу в моторвагонном депо. Последствия вандальных действий неизвестных лиц были устранены в депо на станции Новосибирск-Главный, после прибытия электропоезда на станцию, сиденья установлены, — пояснили в компании.
В пресс-службе отметили, что информацию о вандализме передали в правоохранительные органы.
Ранее жительница Новосибирска сообщила о массовой задержке пассажирских поездов. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что стало причиной сбоя в графике.