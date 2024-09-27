Пассажиры несколько часов ждали свой поезд до Новосибирска — что говорят в РЖД

Пассажиров обеспечат горячим питанием Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Жительница Новосибирска сообщила о массовой задержке пассажирских поездов. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что стало причиной сбоя в графике.

— По техническим причинам было задержано отправление пассажирского поезда №92 Москва-Северобайкальск на 4 часа 24 минуты, — пояснили в компании.

Как отметили в РЖД, компания принимает все меры для ввода поезда в график. Пассажиры поезда будут обеспечены питанием на станции Новосибирск-Главный.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).