«Творится какой-то ужас»: на ж/д произошла массовая задержка поездов в сторону Новосибирска — люди ждут по четыре часа

По словам пассажиров, ситуация с задержками длится несколько дней Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Сибирячка сообщила о массовой задержке поездов в сторону Новосибирска. По словам женщины, она уже 4 часа ждет прибытия своего поезда.

— Сижу на вокзале в Омске и уже 3 часа смотрю на творящийся тут треш — монитор с расписанием взбесился, всё постоянно переносится, народ пытается в кассы прорваться поменять билет, но их не меняют. Вот только что мой поезд опять перенесли. Уже 4-й час сижу, — рассказала сибирячка.

По словам женщины, задержки с западного направления на восток по Транссибу длятся уже несколько дней.

Редакция НГС направила официальный запрос в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги для комментария по этой ситуации.

Как сообщают наши коллеги из E1.RU на Урале также возникли задержки пассажирских поездов. Люди около трех часов ожидали прибытия своих поездов.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что некоторые составы выбились из графика из-за плановых работ по замене рельсов.

— В сентябре 2024 года по техническим причинам некоторые поезда дальнего следования и пригородные поезда следовали с отставанием от графика. Отмечающийся в настоящее время рост объемов грузовых и пассажирских перевозок происходит на фоне путевых работ на Свердловской и соседних железных дорогах, что отражается на скорости продвижения составов. СвЖД делает всё возможное для внедрения технологических решений, обеспечивающих оптимальный пропуск поездов, — ответили нашим коллегам E1.RU в пресс-службе компании.