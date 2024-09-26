НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 751мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48
Сибиряки — про работу в офисе
"Кузина" кинула москвичей
Что интересного в стране
Отказали в лекарстве за 2 млн рублей
Золотой фонд домов Новосибирска
Новости в Telegram
Самое важное о гриппе
Дороги и транспорт Хотел проскочить: автомобиль влетел в поезд на переезде — фото с ОбьГЭСа

Хотел проскочить: автомобиль влетел в поезд на переезде — фото с ОбьГЭСа

О пострадавших не сообщается

3 002
20 комментариев

Водитель не успел проехать перед составом

Автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде на улице Варшавской на ОбьГЭСе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

На фото видно, что автомобиль получил повреждения. О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев аварии, водитель пытался «проскочить» переезд перед поездом, но не успел. По данным сервиса 2GIS, затора на месте ДТП не образовалось.

От правоохранительных органов комментариев не поступало.

Сегодня НГС уже рассказывал, как Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
user_unknown
1 час
(обращаясь к поезду) - Не трамвай, объедешь!
belka923
45 минут
будет время подумать, пока пешком походит
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Коридор затмений — 2024: влияние на знаки зодиака и советы астролога
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Борис 333,46

Евгений,54

Tati,23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление