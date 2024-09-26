Хотел проскочить: автомобиль влетел в поезд на переезде — фото с ОбьГЭСа

Автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде на улице Варшавской на ОбьГЭСе. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
На фото видно, что автомобиль получил повреждения. О пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев аварии, водитель пытался «проскочить» переезд перед поездом, но не успел. По данным сервиса 2GIS, затора на месте ДТП не образовалось.
От правоохранительных органов комментариев не поступало.
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