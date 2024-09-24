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Происшествия «Несколько человек получили ранения»: силовики провели обыски после стрельбы на Алтае

«Несколько человек получили ранения»: силовики провели обыски после стрельбы на Алтае

Полицейские возбудили уголовные дела

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2 комментария

Инцидент случился 22 сентября

В Алтайском крае полицейские провели обыски после стрельбы в селе Боровиха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что сообщение о стрельбе у одного из местных баров поступило в отдел полиции ночью 22 сентября. Заявитель объяснил, что несколько человек получили ранения — на место направились сотрудники ведомства.

Полицейские возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 213 УК РФ (Хулигантство) и ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), материалы передали в органы СУ СК РФ по региону.

В сообщении сказано, что по подозрению в причастности к произошедшему полицейские задержали 41-летнего мужчину. Кроме того, они провели обыски.

— Проведен ряд обысков. Изъято четыре единицы травматического оружия, которое направлено на экспертизу, — сообщили в полиции.

Сейчас полицейские во взаимодействии со следователями ведут комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к произошедшему, и обстоятельств. Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

— По данным следствия, ночью 22 сентября 2024 года в селе Боровиха Первомайского района возле одного из развлекательных заведений группа лиц, вооруженная предметами, похожими на оружие, грубо нарушила общественный порядок, причинив огнестрельные ранения нескольким посетителям, — сказано в сообщении.

Следователи сообщил, что один из пострадавших получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Видео потасовки со стрельбой на Алтае опубликовали 24 сентября в соцсетях. В Сети заявили, что в конфликте участвовала толпа из 12-15 человек.

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Комментарии
2
эника
6 минут
как же достали клоуны со своим новоязом. хлопки, предметы похожие на оружие, которые стреляют настоящими огнестрельными пулями, что с вами не так?: вам самим не противно от того количества лжи что вы несёте?
Гость
2 минуты
Да это всегда было на Руси. Водочка сама себя не выпьет 🍺 и пиво тоже
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