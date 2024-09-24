«Вышли из кустов, открыли стрельбу»: толпа устроила вооруженные разборки на Алтае — видео конфликта

Инцидент случился на минувших выходных Источник: SHOT/t.me











В Алтайском крае на улице произошел конфликт. Кадры потасовки со стрельбой опубликовали в телеграм-канале SHOT— видео появилось в сети во вторник, 24 сентября.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел 22 сентября около 03:00 часов в селе Боровиха. Неизвестные были возле кафе — речь идет о 15 людях в масках.

— 5 человек пострадали, один из них в реанимации. Напавшие скрылись на иномарке, объявлен план «Перехват», — заявили в телеграм-канале.

Момент происшествия попал на видео Источник: SHOT/t.me

На кадрах видно, что некоторые люди держат в руках неизвестные предметы. Судя по видео, во время конфликта один из участников потасовки упал на землю, и позже попытался убежать. Его остановили и вновь повалили на землю, по мужчине начали наносить удары ногами.

В сообщении сказано, что пострадали местные жители, предварительно, до произошедшего у двух компаний случился конфликт.

Информация о стрельбе также появилась в местном паблике «Подслушано Барнаул» во «ВКонтакте». В нем разместили ориентировку на двух подозреваемых и заявили, что «стреляли во всех, без разбора».

— От 12-15 человек вышли из кустов, открыли стрельбу из травматического оружия, — сказано в ориентировке. — Предположительно, передвигались на «Хонда Цивик». В 06:42 проехал 79 километр в направлении Барнаул-Павловск.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать данные.