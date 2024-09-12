На место выезжали полицейские: неизвестный выстрелил в подростка с собакой в Новосибирске

Инцидент случился накануне Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Жители Новосибирска обратились в полицию из-за неизвестного, который обстрелял гуляющего с собакой подростка. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В отдел полиции №8 «Кировский» УМВД по городу Новосибирску заявление поступило, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе главного управления НГС объяснили, что сообщение поступило из медучреждения. Сотрудники выезжали на место и приняли заявление от потерпевших, его зарегистрировали в установленном порядке.

— Установлены все участники конфликта, — сообщили в ведомстве. — В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает издание «КП-Новосибирск», инцидент случился 11 сентября на улице Зорге. Подросток гулял с собакой во дворе, в результате стрельбы он якобы получил травмы.